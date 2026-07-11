राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में झारखंड ने पर्यटन निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं पेश कीं

पर्यटन नीति, होमस्टे मॉडल और निवेश-अनुकूल सुधारों के जरिए राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन हब बनाने की तैयारी

राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन झारखंड की पर्यटन क्षमता, निवेश अवसरों और रोजगार सृजन की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित सत्र "डेस्टिनेशन झारखंड - पर्यटन निवेश एवं समावेशी विकास को गति" में नीति-निर्माताओं, पर्यटन विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विकास साझेदारों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य झारखंड को देश के प्रमुख पर्यटन और निवेश गंतव्यों में शामिल करने की रणनीति तैयार करना था।

परामर्श के दौरान बताया गया कि झारखंड तेजी से एक बहुआयामी पर्यटन राज्य के रूप में उभर रहा है। राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल, जनजातीय संस्कृति और साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिन्हें आर्थिक विकास और रोजगार सृजन से जोड़ने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

2024 में 5.85 करोड़ पर्यटकों का आगमन बैठक में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में झारखंड में 5.85 करोड़ पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जिनमें लगभग 4.40 करोड़ श्रद्धालु शामिल थे। यह आंकड़ा राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

सरकार का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं और ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ा सकता है। इसी उद्देश्य से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे निजी निवेश और संस्थागत वित्तपोषण को बढ़ावा मिला है।

नई पर्यटन और होमस्टे नीति पर जोर सत्र में बताया गया कि राज्य सरकार प्रस्तावित पर्यटन नीति-2026 और होमस्टे नीति-2026 के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा डिजिटल सिंगल विंडो पंजीकरण प्रणाली के जरिए निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है।

सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ इको-टूरिज्म, वन्यजीव पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स, माइनिंग टूरिज्म और सामुदायिक आधारित जनजातीय पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार की प्रसाद (PRASHAD) और स्वदेश दर्शन योजनाओं के तहत पर्यटन अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है तथा नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।

निवेशकों को दिए गए विशेष अवसर राज्य सरकार ने होटल, रिसॉर्ट, रोपवे, स्काईवॉक, फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउसबोट, कैंपिंग साइट्स और अनुभवात्मक पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है। इसके लिए आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज और निवेश-अनुकूल नीतियों की भी घोषणा की गई है।

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड को केवल खनिज संपदा के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे देश के पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है और पर्यटन क्षेत्र को विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाने पर काम कर रही है।

सामुदायिक पर्यटन की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जहां एक पांच सितारा होटल लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है, वहीं 100 होमस्टे विकसित होने पर करीब 500 लोगों की आजीविका सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी होमस्टे नीति झारखंड को देश के प्रमुख होमस्टे गंतव्यों में शामिल करने में मदद करेगी।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार झारखंड की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने निवेशकों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को राज्य के विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण भी दिया।