नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दूसरे दिन निवेश, पर्यटन और उद्योग पर वैश्विक कंपनियों से झारखंड की चर्चा

झारखंड सरकार ने दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में वैश्विक निवेशकों, उद्योग संगठनों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों के साथ संभावित साझेदारियों पर चर्चा की। पर्यटन, हरित ऊर्जा, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की योजना बनी।

झारखंड सरकार के दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक निवेशकों, उद्योग संगठनों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों के साथ बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकें कीं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन बैठकों में पर्यटन, विनिर्माण, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और औद्योगिक अवसंरचना समेत विभिन्न क्षेत्रों में संभावित साझेदारी पर चर्चा हुई।

सिंगापुर, सीआईआई और फिक्की समेत कई संस्थाओं ने निवेश व कौशल विकास पर सहयोग में दिखाई रुचि सरकार के मुताबिक, भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग वी कुएन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के साथ दीर्घकालिक साझेदारी में रुचि जताई। बैठक में निवेश आकर्षित करने, विश्वस्तरीय स्किल सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने, उद्योग एवं कौशल मानचित्रण तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के उद्योगों, कार्यबल और कौशल आवश्यकताओं का व्यापक अध्ययन कर निवेश और क्षमता निर्माण के लिए रोडमैप तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने इन सुझावों का स्वागत करते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए कार्ययोजना तैयार करने का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने राज्य में सौर एवं पवन ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसमिशन अवसंरचना, ग्रिड आधुनिकीकरण और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में निवेश संबंधी प्रस्ताव दिए। मुख्यमंत्री ने हरित ऊर्जा आधारित औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रस्तावों पर आगे चर्चा का आश्वासन दिया।

फिक्की (FICCI) के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड को प्रकृति पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग, स्पोर्ट्स टूरिज्म और एमआईसीई (MICE) पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्थानीय पर्यटक गाइड, आतिथ्य क्षेत्र में सुधार और बेहतर संपर्क व्यवस्था विकसित करने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ईज़माईट्रिप, मेकमाईट्रिप, हीरो साइकिल्स और एवन साइकिल्स के साथ पर्यटन व विनिर्माण निवेश पर चर्चा सरकार के अनुसार, ईज़माईट्रिप ने झारखंड सरकार के साथ पर्यटन संवर्धन के लिए एक एमओयू करने की घोषणा की। कंपनी ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को झारखंड लाने की योजना साझा की। मुख्यमंत्री ने इस पहल का स्वागत करते हुए राज्य सरकार की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया।

मेकमाईट्रिप ने भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और विपणन नेटवर्क के माध्यम से झारखंड के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार में राज्य सरकार के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई।

मुख्यमंत्री ने हीरो साइकिल्स और एवन साइकिल्स के प्रतिनिधियों के साथ झारखंड में साइकिल और ई-साइकिल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना पर भी चर्चा की। सरकार के अनुसार, बैठक में Rs 500 करोड़ से Rs 1,000 करोड़ तक के संभावित निवेश के माध्यम से समेकित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।

बैठक के दौरान फिक्की टूरिज्म फेडरेशन ने रांची में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला गोल्फ कोर्स और गोल्फ पर्यटन केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि इससे स्पोर्ट्स टूरिज्म, आतिथ्य और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।