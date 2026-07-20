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जालंधर में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप से पहले खेल ढांचे को बढ़ावा, इनडोर हॉल के लिए 2.14 करोड़ रुपये मंजूर

By Dakshita Ojha
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पंजाब में जालंधर के रायज़ादा हंसराज स्टेडियम में सब-जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के मद्देनज़र 2.14 करोड़ रुपये की राशि से अत्याधुनिक इनडोर हॉल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री मान ने अद्यतन सुविधाएँ विकसित करने का वादा किया है, जिससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

जालंधर में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप से पहले खेल ढांचे को बढ़ावा, इनडोर हॉल के लिए 2.14 करोड़ रुपये मंजूर

पंजाब सरकार ने दिसंबर में जालंधर में आयोजित होने वाली सब-जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की तैयारियों के बीच खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक नई घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐतिहासिक रायज़ादा हंसराज स्टेडियम में अत्याधुनिक इनडोर बैडमिंटन हॉल के निर्माण के लिए 2.14 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान राशि देने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद यह स्टेडियम 10 इनडोर बैडमिंटन कोर्ट वाला पंजाब का पहला खेल परिसर बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को स्टेडियम का दौरा कर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों, कोचों और खेल अधिकारियों से भी बातचीत की तथा मौजूदा खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया। राज्य सरकार के अनुसार, लगभग 44 वर्ष बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी फिर से रायज़ादा हंसराज स्टेडियम में होने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंडर-13 वर्ग की यह प्रतियोगिता पंजाब में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने का अवसर होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश कर रही है।

इनडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने जालंधर के उपायुक्त वरजीत सिंह वालिया और पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव रितिन खन्ना को परियोजना के लिए 2.14 करोड़ रुपये का स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से कराया जाएगा और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निर्माण कार्य अगस्त से शुरू होने की संभावना है।

सरकार के अनुसार, वर्तमान में मौजूद चार आउटडोर मल्टीपर्पज कोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक इनडोर बैडमिंटन सुविधा में विकसित किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद रायज़ादा हंसराज स्टेडियम में कुल 10 इनडोर बैडमिंटन कोर्ट उपलब्ध होंगे, जिससे यह पंजाब का सबसे बड़ा इनडोर बैडमिंटन परिसर बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत खेल ढांचा तैयार होने से पंजाब की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर में होने वाली सब-जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर होगी।

खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब का खेलों से लंबे समय से गहरा संबंध रहा है और राज्य ने देश को कई नामी खिलाड़ी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

उन्होंने सिख गुरुओं की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब में शारीरिक दक्षता और खेल संस्कृति का इतिहास काफी पुराना है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु अंगद देव जी ने मल्ल अखाड़ों को बढ़ावा दिया, जबकि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने युवाओं को घुड़सवारी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि आज भी होला मोहल्ला जैसे आयोजनों में पंजाब की पारंपरिक खेल संस्कृति देखने को मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से खेल बुनियादी ढांचे और खिलाड़ियों के विकास पर किए जा रहे निवेश का असर दिखाई देने लगा है और पंजाब के खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय एवं उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी खेल सुविधाओं के विस्तार, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए आवश्यक निवेश जारी रखेगी।

राज्य सरकार का कहना है कि रायज़ादा हंसराज स्टेडियम में बनने वाला नया इनडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स न केवल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन में मदद करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में पंजाब के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और जालंधर को उत्तर भारत के प्रमुख बैडमिंटन केंद्रों में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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