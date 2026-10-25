धार में 2,387 करोड़ की सिंचाई परियोजना का उद्घाटन

धार में शुरू हुई 2,387.60 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना से 260 गांवों की 57,422 हेक्टेयर भूमि और करीब 72 हजार किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने 188 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया और फसल बीमा के 317.86 करोड़ रुपये बांटे। रोजगार व ग्रामीण योजनाओं का जिक्र।

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav presents a cheque to a farmer under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) during the inauguration of the Narmada Irrigation Project, in Dhar on Saturday.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 अक्टूबर को धार जिले के सरदारपुर में नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। 2,387.60 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से 260 गांवों की 57,422 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने और करीब 72 हजार किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 188 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 317.86 करोड़ रुपये भी लाभार्थियों के खातों में भेजे।

सिंचाई और किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 2002-03 में करीब साढ़े सात लाख हेक्टेयर था, जो 2023 तक बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया। उनके मुताबिक, पिछले ढाई साल में यह बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। राज्य सरकार ने इसे 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से धार और झाबुआ क्षेत्र के किसानों को नर्मदा का पानी मिलेगा। सिंचाई योजनाओं से छूटे गांवों को भी जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, दिवाली से पहले फसल बीमा योजना के तहत 16.70 लाख किसानों को राशि दी गई। इससे खेती को नई मदद मिलेगी।

रोजगार और ग्रामीण सुविधाएं डॉ. यादव ने धार में पीएम मित्र पार्क का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे निमाड़-मालवा क्षेत्र के छह लाख कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलने और तीन लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। प्रस्तावित पार्क में कपास से धागा, धागे से कपड़ा और फिर तैयार परिधान बनाने की सुविधाएं एक जगह विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने डेयरी शुरू करने के लिए सहायता योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 43 लाख रुपये के निवेश से 25 गाय-भैंस के साथ डेयरी शुरू करने वाले पात्र किसान को 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे त्योहारों के दौरान ग्रामीण इलाकों के लोगों को यात्रा में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में 25 करोड़ रुपये की लागत वाले चार पुलों, स्कूल भवनों और 50 बिस्तरों के अस्पताल सहित अन्य कार्यों का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार को जल्द मेडिकल कॉलेज मिलेगा और भगोरिया पर्व को राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया है।