उत्तराखंड में ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग: विनय शंकर पांडे

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड में ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक निवेश धरातल पर उतर चुका है, जबकि ₹24,000 करोड़ की अगली ग्राउंडिंग की तैयारी है। उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने पारदर्शी आंकड़ों, छोटे कारोबारों के रोजगार योगदान और राज्य की पर्यावरणीय सीमाओं पर भी खास जोर दिया।

उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब तक एक लाख एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उद्योग सचिव एवं सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने सोशल मीडिया पर निवेश को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक हैं और परियोजनाओं का विवरण संबंधित सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे में तथ्यों की जानकारी के बिना निवेश की स्थिति को लेकर भ्रामक धारणा बनाना उचित नहीं है।

उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के दौरान राज्य में लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने अलग-अलग चरणों में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित कीं। निवेशकों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रक्रियागत समस्याओं के समाधान में मदद देने के लिए निवेश मित्रों की व्यवस्था भी की गई है।

सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है निवेश का पूरा ब्योरा सचिव उद्योग ने कहा कि निवेश से संबंधित जानकारी उद्योग विभाग, यूके स्पाइस और सिंगल विंडो सिस्टम के पोर्टल पर उपलब्ध है। इन पोर्टल पर परियोजनाओं, उनके स्थान और संबंधित विभागों का विवरण दर्ज है। उन्होंने कहा कि करीब आठ महीने पहले भी सोशल मीडिया पर निवेश को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिनका तथ्यों के साथ जवाब दिया गया था। सरकार सदन में भी समय-समय पर निवेश की स्थिति स्पष्ट कर चुकी है।

पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं। राज्य का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ऐसे में भारी उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के कुछ हिस्सों में अधिक हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप राज्य की औद्योगिक नीतियां तैयार की गई हैं। इनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है। निवेश मित्र सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। समिट के लिए विदेशों के अलावा देश के प्रमुख महानगरों में रोड शो आयोजित किए गए थे। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के साथ प्रदेश के सभी जनपदों में निवेश सम्मेलनों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को भी आमंत्रित किया गया था।

छोटे कारोबारियों के योगदान को भी बताया अहम स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के निवेश पर सवाल उठाए जाने को लेकर पांडे ने कहा कि निवेश का महत्व केवल उसकी राशि से तय नहीं किया जाना चाहिए। आटा चक्की, मोबाइल दुकान और अन्य छोटे कारोबार भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से 10 हजार रुपये लगाकर कारोबार शुरू करता है और उससे दो लोगों को रोजगार मिलता है, तो यह भी आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों के प्रयासों पर सवाल उठाना उनके परिश्रम और आत्मनिर्भर बनने की भावना को नजरअंदाज करना है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि बड़े उद्यमियों के साथ छोटे व्यवसायियों को भी समान सम्मान दिया जाए। स्थानीय उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

आगामी निवेश योजनाओं के बारे में सचिव उद्योग ने बताया कि करीब 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की अगली ग्राउंडिंग की तैयारी की जा रही है। इससे संबंधित जानकारी भी सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी।