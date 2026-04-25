पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज, एनडीपीएस मामलों और जब्तियों में वृद्धि

2022–2026 के दौरान दर्ज मामलों, गिरफ्तारियों और जब्तियों के आंकड़ों में बढ़ोतरी; सजा दर में भी सुधार दर्ज

पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पिछले कुछ वर्षों में कार्रवाई की तीव्रता बढ़ी है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 (अब तक) के बीच एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों, गिरफ्तारियों और जब्तियों में वृद्धि दर्ज की गई है। यह रुझान 2017–2021 की अवधि की तुलना में अधिक सक्रिय प्रवर्तन की ओर संकेत करता है।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2022–2026 के दौरान 73,541 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए, जबकि 2017–2021 के बीच यह संख्या 52,255 थी, जो लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इसी अवधि में गिरफ्तारियों की संख्या भी 68,064 से बढ़कर 98,596 हो गई है।

जब्तियों के संदर्भ में, हेरोइन की बरामदगी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2022 से अब तक 5,979 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जबकि 2017–2021 के दौरान यह मात्रा 2,412 किलोग्राम थी। अफीम की जब्ती भी बढ़कर 3,583 किलोग्राम हो गई, जो पूर्व अवधि की तुलना में अधिक है।

सिंथेटिक ड्रग्स के मामलों में भी कार्रवाई तेज हुई है। ‘आइस’ (क्रिस्टल मेथामफेटामाइन) की जब्ती 17 किलोग्राम से बढ़कर 93 किलोग्राम तक पहुंच गई है। कोकीन की जब्ती 2022–2026 के दौरान 6,064 किलोग्राम रही, जो पूर्व अवधि के आंकड़ों के लगभग समान है।

इसके अलावा, दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई दर्ज की गई है। 2022–2026 के दौरान करीब 8.7 करोड़ गोलियां और कैप्सूल जब्त किए गए हैं, जो सप्लाई चेन पर निगरानी बढ़ने का संकेत देते हैं।

न्यायिक प्रक्रिया के स्तर पर भी कुछ बदलाव दर्ज किए गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दोषसिद्धि दर में वृद्धि हुई है और यह पहले की तुलना में अधिक स्तर तक पहुंची है। इसे जांच, साक्ष्य संग्रह और अभियोजन प्रक्रियाओं में सुधार से जोड़ा जा रहा है।

पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि कार्रवाई में वृद्धि केवल मामलों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रवर्तन के तरीकों में बदलाव को भी दर्शाती है। उनके अनुसार, इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई के साथ सप्लाई चेन के विभिन्न स्तरों पर निगरानी बढ़ाई गई है, जिससे मामलों को निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद मिली है।

राज्य सरकार ने कहा है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल जब्तियों में वृद्धि नहीं, बल्कि मादक पदार्थों की उपलब्धता को कम करना और नेटवर्क को कमजोर करना है। अधिकारियों के अनुसार, दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन के साथ-साथ रोकथाम और निगरानी उपायों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।