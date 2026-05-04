जशपुर में पीएम आवास योजना का निरीक्षण, सीएम विष्णुदेव साय ने निर्माण स्थल पर लिया जायजा

भैंसामुड़ा गांव में निर्माणाधीन घर का औचक निरीक्षण, श्रमिकों और लाभार्थी से की बातचीत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को जशपुर जिले के दौरे के दौरान विकासखंड पत्थलगांव के भैंसामुड़ा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गांव से गुजरते समय लाभार्थी अनुसुइया पैंकरा के निर्माणाधीन आवास को देखा और मौके पर पहुंचकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत कर उनकी कार्य परिस्थितियों, मजदूरी और रोजगार से जुड़ी जानकारी ली। साथ ही, उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में प्रतीकात्मक रूप से भाग लेते हुए ईंट जोड़कर श्रमदान भी किया। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल श्रमिकों के कार्य के प्रति सम्मान और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई।

लाभार्थी अनुसुइया पैंकरा ने बताया कि योजना के माध्यम से उन्हें पक्का घर मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी।

इस मौके पर स्थानीय विधायक गोमती साय सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।