आयोजन में चर्चा हुई कि उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नई तकनीकों के विस्तार के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वहीं, दुनिया में इनके प्रसंस्करण और विनिर्माण की क्षमता कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होने से आपूर्ति शृंखला के सामने रणनीतिक चुनौतियां पैदा होती हैं।

ऐसे में विविध स्रोतों, भरोसेमंद साझेदारियों और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया गया।

भारत का पहला एआई आधारित क्रिटिकल मिनरल ऑब्जर्वेटरी अहमदाबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय राउंडटेबल चर्चा के दौरान लॉन्च किया गया। दो दिवसीय आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और मजबूत आपूर्ति शृंखला विकसित करने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा शोध और उद्योग के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करने पर विचार-विमर्श हुआ। यह आयोजन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के प्री-समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया।

ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ गुरुवार शाम उद्घाटन सत्र में किया गया और इसका प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएमडीसी) और गुजरात सरकार के कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ने संयुक्त रूप से किया। राउंडटेबल की परिकल्पना जीएमडीसी की पहल इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइनिंग (आईसीईएम) ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज के आईएफएम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पॉलिसी के साथ मिलकर की थी।

आपूर्ति शृंखला पर मंथन आयोजन में चर्चा हुई कि उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नई तकनीकों के विस्तार के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वहीं, दुनिया में इनके प्रसंस्करण और विनिर्माण की क्षमता कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होने से आपूर्ति शृंखला के सामने रणनीतिक चुनौतियां पैदा होती हैं। ऐसे में विविध स्रोतों, भरोसेमंद साझेदारियों और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया गया।

उद्घाटन सत्र में गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, भारत में आइसलैंड के राजदूत और ब्रिटिश हाई कमीशन में टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। दो दिवसीय चर्चा में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय, ब्रिटिश हाई कमीशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज और उसका इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जापान का कैबिनेट ऑफिस, नागाओका यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च तथा आईआईटी (आईएसएम) धनबाद का टेक्समिन शामिल रहे।

वैश्विक सहयोग की राह राउंडटेबल में तीन विषयों पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए। इनमें जोखिम कम करने के लिए उद्देश्य आधारित वित्तपोषण, आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शोध संस्थानों तथा उद्योग के बीच साझेदारी की भूमिका पर चर्चा हुई। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने मैग्नेट, बैटरी सामग्री और हाइड्रोमेटलर्जी से जुड़ी मूल्य शृंखला के विभिन्न पहलुओं में भागीदारी की।