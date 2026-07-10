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हार्वर्ड के यूएपी साइंस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हुए भारतीय खगोलभौतिकी वैज्ञानिक डॉ. देवेश नांदल

By Dakshita Ojha
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डॉ. देवेश नांदल, हार्वर्ड के यूएपी साइंस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल होकर अज्ञात घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का नया अध्याय शुरू किया है। उनकी विशेषज्ञता अमेरिकन इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जानें इस अनोखी पहल के बारे में।

हार्वर्ड के यूएपी साइंस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हुए भारतीय खगोलभौतिकी वैज्ञानिक डॉ. देवेश नांदल

भारतीय खगोलभौतिकी वैज्ञानिक और सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स | हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन में पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता डॉ. देवेश नांदल को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवी लोएब द्वारा गठित यूएपी (अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनॉमेना) साइंस एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। यह परिषद अमेरिकी कार्यपालिका के विभिन्न संस्थानों, जिनमें व्हाइट हाउस, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ODNI), पेंटागन के ऑल-डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस (AARO), फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) और अमेरिकी इंटेलिजेंस समुदाय के अन्य विभाग शामिल हैं, के अनुरोध पर गठित की गई है।

परिषद का उद्देश्य अनपहचानी या असामान्य घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति, आंकड़ों, उपकरणों और साक्ष्यों के आधार पर करना है। प्रोफेसर एवी लोएब के अनुसार, परिषद केवल सार्वजनिक रूप से साझा किए जा सकने वाले गैर-गोपनीय आंकड़ों का विश्लेषण करेगी और उच्च स्तरीय यूएपी प्रशासनिक ढांचे को सलाह देगी।

खगोलभौतिकी और संख्यात्मक विश्लेषण में विशेषज्ञता के आधार पर चयन

डॉ. नांदल को परिषद में खगोलभौतिकी और संख्यात्मक विश्लेषण के क्षेत्र में उनके अनुभव के आधार पर शामिल किया गया है। उनका शोध सैद्धांतिक मॉडलिंग, तारों के विकास और जटिल खगोलीय आंकड़ों के विश्लेषण पर केंद्रित है। परिषद का मानना है कि उनका अनुभव असामान्य अवलोकनों की वैज्ञानिक जांच में उपयोगी होगा और संभावित वैज्ञानिक कारणों तथा अटकलों के बीच अंतर करने में मदद करेगा।

इस परिषद में सांख्यिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौतिकी, जीवविज्ञान, समुद्र विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान और संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। परिषद का नेतृत्व प्रोफेसर एवी लोएब कर रहे हैं, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फ्रैंक बी. बेयर्ड जूनियर प्रोफेसर ऑफ साइंस हैं और गैलीलियो प्रोजेक्ट के प्रमुख भी हैं।

हरियाणा से हार्वर्ड तक का शोध सफर

हरियाणा के हिसार के रहने वाले डॉ. देवेश नांदल ने स्वीडन के केटीएच रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर शोध किया, जहां उन्होंने एंटीहाइड्रोजन के लैम्ब शिफ्ट के अध्ययन से जुड़े प्रयोगों पर काम किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा से पीएचडी की, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी के विशाल और अतिविशाल तारों के निर्माण और विकास पर शोध किया।

हाल के वर्षों में उनका शोध प्रारंभिक ब्रह्मांड, प्रथम तारों, रासायनिक समृद्धि और विशाल ब्लैक होल के शुरुआती बीजों के निर्माण पर केंद्रित रहा है। एक हालिया अध्ययन में उन्होंने और उनके सहयोगियों ने सुझाव दिया कि सूर्य से एक हजार से दस हजार गुना अधिक द्रव्यमान वाले प्रारंभिक तारे दूरस्थ आकाशगंगा GS 3073 में पाए गए असामान्य नाइट्रोजन स्तर की व्याख्या कर सकते हैं। इस शोध में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त अवलोकनों का भी उपयोग किया गया।

डॉ. नांदल ऐसे चुनिंदा वैज्ञानिकों में शामिल हैं, जिन्हें विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक रुचि से जुड़े इस उभरते क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी निष्कर्ष पर पहले से पहुंचना नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों और वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर असामान्य घटनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करना है।

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