भारत-नीदरलैंड सहयोग से गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट को नई गति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान जल प्रबंधन सहयोग संबंधी समझौते के बाद गुजरात के प्रस्तावित कल्पसर प्रोजेक्ट को नई गति मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए हुए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) के बाद गुजरात के प्रस्तावित कल्पसर प्रोजेक्ट को नई गति मिली है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह समझौता भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षरित हुआ।
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डच प्रधानमंत्री रोब जेटन के साथ नीदरलैंड के प्रसिद्ध अफ्सलाउटडाइक (Afsluitdijk) जल प्रबंधन प्रोजेक्ट का भी दौरा किया।
अधिकारियों के अनुसार, अफ्सलाउटडाइक परियोजना और गुजरात के प्रस्तावित कल्पसर प्रोजेक्ट में कई तकनीकी समानताएं हैं, जिससे गुजरात को महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता मिल सकती है।
जल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर जोर
कल्पसर प्रोजेक्ट के तहत खंभात की खाड़ी पर बड़ा बांध बनाकर समुद्र में जाने वाले नदी जल का उपयोग कर विशाल मीठे पानी का भंडार तैयार करने की योजना है।
परियोजना में सिंचाई, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, परिवहन संपर्क और मत्स्य विकास जैसे घटक भी शामिल हैं।
आधिकारिक अनुमान के अनुसार, परियोजना से सौराष्ट्र के नौ जिलों के 42 तालुकों में करीब 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिल सकती है।
परियोजना के जरिए दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच दूरी कम होने की भी उम्मीद है।
अधिकारियों का कहना है कि इससे गुजरात की दीर्घकालिक जल सुरक्षा मजबूत हो सकती है और एकल जल स्रोत पर निर्भरता कम होगी।
डच विशेषज्ञता से मिलेगी तकनीकी मदद
नीदरलैंड को समुद्री इंजीनियरिंग, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञता प्राप्त है।
अधिकारियों ने कहा कि भारत-नीदरलैंड सहयोग से कल्पसर परियोजना से जुड़ी जटिल तकनीकी और इंजीनियरिंग चुनौतियों को हल करने में मदद मिल सकती है।
यह परियोजना मूल रूप से नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान परिकल्पित की गई थी।
इस वर्ष मार्च में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में नीदरलैंड की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स के साथ भी इस परियोजना को लेकर चर्चा की थी।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह सहयोग जल प्रबंधन नवाचार, जलवायु अनुकूलन और सतत बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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