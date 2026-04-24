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बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’, वैश्विक साहित्यिक मंच पर मजबूत उपस्थिति

Apr 24, 2026 08:54 am ISTDakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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कोलंबिया के बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत को 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में मान्यता दी गई है। इस मेले में भारतीय साहित्य और संस्कृति का समृद्ध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल है।

बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’, वैश्विक साहित्यिक मंच पर मजबूत उपस्थिति

कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला (FILBo) 2026 में भारत ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ देश के रूप में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 21 अप्रैल से 4 मई तक चलने वाले इस मेले में दुनिया भर के लेखक, प्रकाशक, पाठक और विचारक शामिल हो रहे हैं। 1988 से आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित आयोजन में इस बार 20 से अधिक पवेलियन, 2,000 से ज्यादा गतिविधियां और करीब 25 देशों की भागीदारी है, जहां 6 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है।

भारत पवेलियन का उद्घाटन 21 अप्रैल को कोलंबिया की संस्कृति, कला और ज्ञान मंत्री यानाई कडामानी फोनरोडोना और कोलंबिया व इक्वाडोर में भारत के राजदूत वानलालहुमा ने किया। इस आयोजन का संचालन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय दूतावास और नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) के सहयोग से किया जा रहा है। NBT के चेयरमैन प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व कर रहे हैं। भारत के इस 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में लेखक, कलाकार, प्रकाशक और अधिकारी शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय के उप सचिव श्रेयांश मोहन ने कहा कि यह मंच भारतीय साहित्य को लैटिन अमेरिका में नई पहचान दिलाने का अवसर है। कोलंबिया के आयोजकों ने इसे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने वाला कदम बताया।

भारत पवेलियन: संस्कृति, साहित्य और विचारों का संगम

करीब 3,000 वर्ग मीटर में फैला भारत पवेलियन भारतीय संस्कृति और साहित्य की विविधता को दर्शाता है। इसका मुख्य आकर्षण कलिघाट शैली में बना एक प्रतीक (मैस्कॉट) है, जिसमें एक परिवार को साथ बैठकर पढ़ते हुए दिखाया गया है, जो साझा कहानियों और पारिवारिक जुड़ाव का प्रतीक है। पवेलियन की डिजाइन में राजस्थान के आमेर किले और केरल के नालुकट्टू जैसे पारंपरिक स्थापत्य तत्वों को शामिल किया गया है।

“Read and Explore India – पढ़ें और जानें भारत – Lee y explora la India” थीम के साथ यह पवेलियन 100 से अधिक कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। इनमें साहित्यिक सत्र, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और इंटरैक्टिव गतिविधियां शामिल हैं। प्रकाशकों के लिए विशेष जोन भी बनाया गया है, जहां व्यावसायिक चर्चाएं हो रही हैं।

FILBo 2026 की थीम “Listening to Each Other is Reading Each Other” यानी ‘एक-दूसरे को सुनना ही पढ़ना है’ को ध्यान में रखते हुए पवेलियन में शांत और चिंतनशील स्थान भी बनाए गए हैं। यहां सात विशेष प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जिनमें भारतीय महिला चिंतकों का योगदान, महात्मा गांधी की साहित्यिक भूमिका, भारतीय भाषाओं के प्रमुख साहित्यकार, ज्ञान परंपराओं का विकास और आधुनिक भारत की उपलब्धियां शामिल हैं।

अनुवाद, प्रदर्शन और वैश्विक संवाद

भारत पवेलियन में 75 से अधिक भारतीय और कोलंबियाई वक्ता विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें भारतीय ज्ञान प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफ‍िश‍ियल इंटेल‍िजेंस), सिनेमा, साहित्य और भारत-कोलंबिया संबंध जैसे विषय शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सत्र भी विशेष आकर्षण हैं।

इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण 50 से अधिक भारतीय बाल पुस्तकों का स्पेनिश में अनुवाद है, जिनमें 27 द्विभाषी पुस्तकें भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारतीय कहानियों को लैटिन अमेरिकी पाठकों तक पहुंचाना है।

इसके अलावा, पवेलियन में रोजाना भारतीय फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भरतनाट्यम, कथक और राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया और चरी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संगीत कार्यक्रमों में सितार, तबला और बांसुरी जैसे वाद्ययंत्रों की झलक भी देखने को मिल रही है।

करीब 3,000 पुस्तकों की प्रदर्शनी, बच्चों के लिए विशेष गतिविधि क्षेत्र, एआई आधारित इंटरैक्टिव कियोस्क और भारतीय व्यंजनों वाला रेस्टोरेंट भी इस पवेलियन का हिस्सा हैं।

यह व्यापक प्रस्तुतीकरण न केवल भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, बल्कि उसे एक आधुनिक, ज्ञान-आधारित समाज के रूप में भी स्थापित करता है, जो वैश्विक स्तर पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है।

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