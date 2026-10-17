लोकतंत्र में सत्ता जनता के जनादेश से मिलती है, अराजकता से नहीं: योगी

मुख्यमंत्री ने भारत में बांग्लादेश जैसी सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनाने की कोशिश का आरोप लगाया, कहा- युवाओं की शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगनी चाहिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता को लेकर बयान दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के जनादेश से मिलती है, अराजकता से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें भारत में बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही हैं और चुनाव सुधारों तथा न्याय के नारों की आड़ में देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं।

16 अक्टूबर को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए, न कि ऐसी गतिविधियों के लिए जिनसे अराजकता को बढ़ावा मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें युवाओं के हाथों में राष्ट्र निर्माण की मशाल देने के बजाय अराजकता के साधन थमाने का प्रयास कर रही हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “लोकतंत्र में सत्ता जनता के जनादेश से मिलती है, अराजकता से नहीं।” उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को जनता के विश्वास पर आधारित व्यवस्था बताते हुए कहा कि इसे अस्थिर करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी।

जनता के विश्वास को बताया लोकतंत्र की ताकत मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें जनता के विश्वास में हैं। उन्होंने इसकी तुलना विशाल बरगद के पेड़ से करते हुए कहा कि साजिशों का कोई भी तूफान लोकतंत्र को हिला नहीं सकता।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें चुनाव सुधारों और न्याय के मुद्दों की आड़ में देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने भारत में बांग्लादेश जैसी सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनाने की कथित कोशिशों का भी जिक्र किया।

हालांकि, अपने बयान में उन्होंने उन राजनीतिक ताकतों या संगठनों के नाम नहीं बताए, जिन पर ये आरोप लगाए गए। बयान में कथित कोशिशों के समर्थन में किसी विशेष घटना या विस्तृत उदाहरण का भी उल्लेख नहीं किया गया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में सत्ता हासिल करने के लिए अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि देश ऐसी राजनीतिक साजिश को सफल नहीं होने देगा।

युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं की भूमिका भारत के भविष्य को आकार देने में होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को दूसरों की सत्ता की भूख पूरी करने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “देश के युवाओं की शक्ति भारत का भविष्य बनाने के लिए है, न कि किसी की सत्ता की भूख मिटाने के लिए।”

मुख्यमंत्री ने राजनीति में मारीच और कालनेमि जैसे पौराणिक पात्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता ने ऐसे लोगों को पहचान लिया है और उन्हें सत्ता से दूर रखा है। उन्होंने इस संदर्भ के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा।