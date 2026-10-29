आईआईपीए की यूपी शाखा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की उत्तर प्रदेश शाखा को 2025-26 की देश की सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा का पुरस्कार मिलेगा। लोक प्रशासन, संस्थागत प्रतिबद्धता और जनहित में योगदान के लिए चुनी गई शाखा को 31 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में वार्षिक आमसभा के दौरान उपराष्ट्रपति सम्मानित करेंगे।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा को वर्ष 2025-26 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा के पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्थान के राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यह सम्मान लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, संस्थागत प्रतिबद्धता और जनहित से जुड़े विषयों में योगदान के लिए दिया जाएगा।

पुरस्कार 31 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित आईआईपीए परिसर में आयोजित संस्थान की वार्षिक आमसभा की बैठक में प्रदान किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति, जो आईआईपीए के अध्यक्ष भी हैं, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शाखा को सम्मानित करेंगे।

लोक प्रशासन में योगदान भारत सरकार द्वारा स्थापित आईआईपीए लोकतंत्र, लोक कल्याण, सुशासन और जनभागीदारी से जुड़े विषयों पर जागरूकता और विमर्श को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय के अलावा संस्थान की देशभर में क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएं हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा लखनऊ में संचालित होती है और इसे राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है।

यह सम्मान लोक प्रशासन, प्रशिक्षण और जनभागीदारी से जुड़े विषयों पर शाखा के प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान देता है। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेही और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिए जाने के बीच यह उपलब्धि सामने आई है। हालांकि, संस्थान की ओर से जारी सूचना में पुरस्कार के लिए निर्धारित विस्तृत मूल्यांकन मानदंडों या अन्य शाखाओं के प्रदर्शन का विवरण नहीं दिया गया है।

सामूहिक प्रयासों को मान्यता उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त मुख्य सचिव आर. रामनी के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, सदस्यों, कर्मचारियों और इंटर्न विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों को इस उपलब्धि का आधार बताया गया है। यह सम्मान संस्थान के कामकाज में उत्कृष्टता, निरंतर सुधार और समाज से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी योगदान की प्रतिबद्धता को भी मान्यता देता है।

शाखा के मानद सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के. रविंदर नाइक ने इस उपलब्धि को शाखा के सदस्यों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान शाखा को लोक प्रशासन और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर आगे भी सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।