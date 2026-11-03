आईआईपीए की यूपी शाखा को 2025-26 का सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार

देशभर की 25 शाखाओं में उत्तर प्रदेश शाखा ने 2025-26 के लिए सर्वश्रेष्ठ शाखा का सम्मान हासिल किया।

नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पुरस्कार प्रदान किया। प्रशिक्षण और गतिविधियों में शाखा के योगदान को इस सम्मान से पहचान मिली। आर. रामनी ने इसे सदस्यों का प्रयास बताया। (Representative image)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा को वर्ष 2025-26 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार मिला है। संस्थान की देशभर में संचालित 25 शाखाओं में उत्तर प्रदेश शाखा ने पहला स्थान हासिल किया। नई दिल्ली स्थित आईआईपीए मुख्यालय में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति और संस्थान के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने यह पुरस्कार प्रदान किया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष आर. रामनी और मानद सचिव के. रविंदर नाइक ने यह सम्मान ग्रहण किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और आईआईपीए के महानिदेशक डॉ. सुरेंद्र कुमार बागड़े भी मौजूद रहे।

लोक प्रशासन में योगदान को सम्मान यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा की संस्थागत गतिविधियों, लोक प्रशासन के क्षेत्र में किए गए कार्यों और प्रशासनिक क्षमता निर्माण से जुड़े प्रयासों के लिए दिया गया है। शाखा लखनऊ में संचालित होती है और लोक प्रशासन से जुड़े विषयों पर अकादमिक चर्चा, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न संस्थागत गतिविधियां आयोजित करती है।

भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान लोकतांत्रिक प्रशासन, सुशासन, लोक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी देशभर में 25 क्षेत्रीय शाखाएं हैं। उत्तर प्रदेश शाखा को इन सभी के बीच सर्वोच्च स्थान मिलना वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी गतिविधियों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है।

शाखा के कार्यों में प्रशासन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श, अधिकारियों और संबंधित लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर संस्थागत संवाद शामिल हैं। पुरस्कार के साथ किसी विस्तृत मूल्यांकन सूची या शाखाओं के अंकों का ब्योरा जारी नहीं किया गया है।

सामूहिक प्रयासों का परिणाम उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष आर. रामनी ने इस सम्मान को सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, बल्कि संस्थान से जुड़े सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों के लगातार योगदान का नतीजा है।

उन्होंने सभी सदस्यों से आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करने और शाखा की इस उपलब्धि तथा प्रतिष्ठित स्थान को बनाए रखने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ओर से सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी इस उपलब्धि के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। सरकार प्रशासनिक जवाबदेही और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने की बात कहती रही है।

हालांकि, यह पुरस्कार राज्य सरकार को नहीं, बल्कि आईआईपीए की उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा को उसकी संस्थागत गतिविधियों और प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। इस सम्मान से लोक प्रशासन के क्षेत्र में शाखा की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।