उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात को भविष्य में बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए तैयार करने में मदद करेगा।

उनके मुताबिक, ऐसे आयोजन राज्य के आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती दे सकते हैं।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार को गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में हायरोक्स के अहमदाबाद संस्करण का उद्घाटन किया। तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फिटनेस प्रतियोगिता 26 से 28 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। राज्य सरकार के मुताबिक, इसमें करीब 6,000 एथलीट हिस्सा लेंगे। इनमें गुजरात के बाहर के लगभग 3,000 भारतीय खिलाड़ी और 46 देशों के 250 से अधिक विदेशी एथलीट शामिल हैं।

उद्घाटन के बाद संघवी एरिना में खिलाड़ियों के बीच पहुंचे। उन्होंने ट्रैक पर दौड़ लगाई और हायरोक्स के अलग-अलग फंक्शनल वर्कआउट स्टेशनों पर अभ्यास भी किया। उन्होंने प्रतियोगियों और दर्शकों से बातचीत कर आयोजन की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।

खेल पर्यटन को बढ़ावा उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात को भविष्य में बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए तैयार करने में मदद करेगा। उनके मुताबिक, ऐसे आयोजन राज्य के आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती दे सकते हैं।

संघवी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एंड्योरेंस प्रतियोगिताएं राज्य में विशिष्ट यानी नीश पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। राज्य सरकार के अनुसार, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए खिलाड़ी और प्रतिनिधि धरोई, पोलो फॉरेस्ट, सोमनाथ और कच्छ जैसे पर्यटन स्थलों का भी दौरा करेंगे।

सरकार का कहना है कि ऐसे आयोजनों से गुजरात की मेहमाननवाजी और सांस्कृतिक विरासत को देश-विदेश के लोगों के सामने पेश करने का अवसर मिलता है। आयोजन में दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ियों और विदेशी प्रतिभागियों की मौजूदगी से पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

फिटनेस रेस का प्रारूप हायरोक्स एक इनडोर फिटनेस रेस है, जिसमें फंक्शनल स्ट्रेंथ वर्कआउट और लंबी दूरी की दौड़ को एक तय प्रारूप में जोड़ा जाता है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी एक ही तरह के रेस प्रारूप में हिस्सा लेते हैं। इसमें पारंपरिक एंड्योरेंस प्रतियोगिताओं और फंक्शनल फिटनेस का मेल है।

गुजरात पर्यटन विभाग इस अंतरराष्ट्रीय फिटनेस रेसिंग श्रृंखला को राज्य में लेकर आया है। सरकार के मुताबिक, आयोजन को देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। तीन दिनों में करीब 6,000 एथलीटों के भाग लेने का अनुमान है।