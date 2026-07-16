मानसून में कार को नुकसान से कैसे बचाएं? ड्राइविंग टिप्स, जरूरी चेक और इंश्योरेंस गाइड

बारिश के मौसम में जलभराव, गड्ढों और तकनीकी खराबियों से कार को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी चेक, सावधानियां और सही इंश्योरेंस कवरेज की जानकारी।

अधिकांश लोगों के लिए मानसून भीषण गर्मी से राहत लेकर आता है। लेकिन जहां बारिश मौसम को सुहावना बनाती है, वहीं यह वाहनों के लिए कई नई चुनौतियां भी लेकर आती है। हर साल मानसून के दौरान वर्कशॉप्स और सर्विस सेंटर्स में पानी से होने वाले नुकसान, सस्पेंशन संबंधी समस्याओं, ब्रेकिंग दिक्कतों और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स वाले वाहनों की संख्या बढ़ जाती है।

इसका कारण सीधा है, बारिश के मौसम में वाहन ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिनसे उन्हें साल के बाकी समय नहीं गुजरना पड़ता। पानी भरी सड़क पर एक बार ड्राइव करना या बारिश के पानी में छिपे किसी गड्ढे से टकराना भी कई बार उम्मीद से कहीं अधिक महंगे रिपेयर का कारण बन सकता है।

इसी वजह से कई वाहन मालिक मानसून शुरू होने से पहले अपनी कार की मेंटेनेंस जरूरतों के साथ-साथ अपने कार इंश्योरेंस कवरेज की भी समीक्षा करते हैं, क्योंकि बारिश और जलभराव से जुड़ी घटनाएं अचानक और अप्रत्याशित रिपेयर खर्चों का कारण बन सकती हैं।

मानसून में कार को होने वाले 6 सामान्य नुकसान बारिश का मौसम कार के लगभग हर हिस्से को प्रभावित कर सकता है।

पानी का प्रवेश और इंजन को नुकसान:

जलभराव वाली सड़कें मानसून के दौरान वाहनों के लिए सबसे बड़े जोखिमों में से एक हैं। गहरे पानी से गुजरने पर पानी इंजन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों तक पहुंच सकता है। गंभीर मामलों में वाहन बीच रास्ते में बंद भी हो सकता है।

छिपे हुए गड्ढों से टायर और व्हील डैमेज:

बारिश के दौरान कई गड्ढे पानी के नीचे छिप जाते हैं, जिससे उन्हें समय रहते पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे गड्ढों से टकराने पर टायर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, अलॉय व्हील मुड़ सकते हैं, व्हील अलाइनमेंट बिगड़ सकता है और टायर असमान रूप से घिसने लगते हैं।

सस्पेंशन को नुकसान:

गड्ढों और खराब सड़क सतहों से बार-बार गुजरने का असर सस्पेंशन सिस्टम पर पड़ता है। इससे राइड कम्फर्ट कम हो सकता है, वाहन की हैंडलिंग प्रभावित हो सकती है और ड्राइविंग स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है।

ब्रेकिंग क्षमता और ग्रिप में कमी:

गीली सड़कें और लगातार नमी ब्रेकिंग क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। भारी बारिश के दौरान वाहन को रोकने के लिए अधिक दूरी की आवश्यकता पड़ सकती है और ब्रेक की प्रतिक्रिया भी सामान्य से धीमी महसूस हो सकती है।

बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की समस्याएं:

लगातार नमी और पानी के संपर्क में रहने से बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रभावित हो सकते हैं। सेंसर में खराबी, लाइट्स का सही तरह से काम न करना और अन्य इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स मानसून के दौरान आमतौर पर देखी जाने वाली समस्याएं हैं।

भारी बारिश में ड्राइवरों की आम गलतियां मानसून में वाहनों को होने वाले कई नुकसान केवल मौसम की वजह से नहीं होते, बल्कि ड्राइविंग और रखरखाव से जुड़ी कुछ आम गलतियों के कारण भी होते हैं। इन गलतियों से बचकर दुर्घटना के जोखिम और अनावश्यक रिपेयर खर्च दोनों को कम किया जा सकता है।

पानी की गहराई का अंदाजा लगाए बिना जलभराव वाली सड़क पर वाहन चलाना।

बारिश के मौसम में घिसे हुए या पुराने टायरों का इस्तेमाल जारी रखना।

कमजोर या खराब हो चुके वाइपर ब्लेड को समय पर न बदलना।

पुरानी या ठीक से मेंटेन न की गई बैटरी की अनदेखी करना।

गीली और फिसलन भरी सड़कों पर सामान्य मौसम जैसी रफ्तार से वाहन चलाना।

भारी बारिश के दौरान कम हुई विजिबिलिटी को हल्के में लेना।

गड्ढों वाली या खराब सड़क पर वाहन की गति कम न करना। पानी भरी सड़क पर कार बंद हो जाए तो क्या करें? अगर आपकी कार जलभराव वाली सड़क पर बंद हो जाती है, तो सबसे जरूरी बात है कि इंजन को बार-बार स्टार्ट करने की कोशिश न करें। यदि इंजन में पानी चला गया हो, तो ऐसा करना नुकसान को और बढ़ा सकता है। वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करें, इंश्योरेंस कंपनी या रोडसाइड असिस्टेंस को सूचित करें और जरूरत पड़ने पर टोइंग सहायता लें। किसी भी बड़ी मरम्मत से पहले वाहन की जांच अधिकृत सर्विस सेंटर में करवाना बेहतर रहता है।

क्या कार इंश्योरेंस बारिश और बाढ़ का नुकसान कवर करता है? बारिश के मौसम में होने वाले अधिकांश बड़े नुकसान, जैसे जलभराव से वाहन को हुआ नुकसान, बाढ़, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी घटनाएं, कई बार महंगे रिपेयर खर्च का कारण बन सकती हैं। ऐसे में केवल थर्ड-पार्टी कवर पर्याप्त नहीं होता। यही कारण है कि कई वाहन मालिक मानसून शुरू होने से पहले अपने कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस की वैधता और कवरेज की समीक्षा करते हैं, क्योंकि यह आपकी अपनी कार को होने वाले कई प्रकार के नुकसान के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

इंजन प्रोटेक्शन कवर जलभराव से इंजन को होने वाले नुकसान से जुड़ी परिस्थितियों में मददगार हो सकता है।

रोडसाइड असिस्टेंस कवर वाहन बंद होने, टोइंग या आपात स्थिति में सहायता दिला सकता है।

ज़ीरो डिप्रिसिएशन कवर क्लेम के दौरान डिप्रिसिएशन कटौती के प्रभाव को कम कर सकता है।

कंज्यूमेबल्स कवर कुछ मरम्मत स्थितियों में उपयोग होने वाले उपभोग्य सामानों से जुड़े खर्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि, वास्तविक कवरेज पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है।

क्लेम करते समय किन बातों का ध्यान रखें? यदि आपकी कार को बारिश, बाढ़ या जलभराव के कारण नुकसान होता है, तो क्लेम प्रक्रिया सही तरीके से फॉलो करना महत्वपूर्ण है। नुकसान की सूचना जल्द से जल्द इंश्योरर को दें, वाहन की तस्वीरें और वीडियो सुरक्षित रखें, इंश्योरर की अनुमति के बिना बड़ी रिपेयर शुरू न करवाएं, सभी बिल और दस्तावेज संभालकर रखें, और सर्वेयर व नेटवर्क गैरेज की प्रक्रिया का पालन करें। इससे क्लेम प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकती है।

बारिश से पहले कार की 10-पॉइंट चेकलिस्ट मानसून आने से पहले कुछ जरूरी जांचें बाद में होने वाली परेशानियों और खर्चों को कम कर सकती हैं।

टायर की स्थिति और ट्रेड डेप्थ चेक करें।

ब्रेक सिस्टम की जांच करवाएं।

वाइपर ब्लेड सही स्थिति में हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करें।

बैटरी की जांच कराएं।

सभी हेडलाइट्स, टेललाइट्स और इंडिकेटर्स चेक करें।

डोर और विंडो सील्स में कोई लीकेज तो नहीं है, यह देखें।

ड्रेनेज चैनलों की सफाई करें।

अंडरबॉडी में जमा मिट्टी और गंदगी हटवाएं।

डैशबोर्ड पर किसी भी वार्निंग लाइट को नजरअंदाज न करें।

इंश्योरेंस पॉलिसी और रोडसाइड असिस्टेंस की वैधता जांच लें। मानसून में सभी जोखिमों से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन सही तैयारी से अधिकांश समस्याओं की संभावना कम की जा सकती है। बारिश शुरू होने से पहले कुछ जरूरी चेक, सावधानीपूर्वक ड्राइविंग और उपयुक्त इंश्योरेंस कवर आपको अनावश्यक रिपेयर खर्च और असुविधा से बचाने में मदद कर सकते हैं। सही तैयारी के साथ मानसून आपके लिए और आपकी कार दोनों के लिए सुरक्षित हो सकता है।