हरियाणा के अंकित और संचित बलहारा की अगली बॉलीवुड फिल्म 'अल्फा', बैकग्राउंड स्कोर से बनाई अलग पहचान
सोनीपत के संगीतकार भाई अंकित और संचित बलहारा ने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है। उनकी नई फिल्म 'अल्फा', जो यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है, बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज होने वाली है।
हरियाणा के सोनीपत जिले के किलोहड़ गांव से ताल्लुक रखने वाले संगीतकार भाई अंकित बलहारा और संचित बलहारा बॉलीवुड में अपनी पहचान लगातार मजबूत कर रहे हैं। बैकग्राउंड स्कोर के क्षेत्र में काम करने वाली इस जोड़ी की अगली फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली अल्फा है, जो जल्द रिलीज होने वाली है।
दोनों संगीतकारों ने पिछले एक दशक में कई चर्चित हिंदी फिल्मों के लिए बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। इनमें बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, मणिकर्णिका, वॉर, पठान और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था।
'बाजीराव मस्तानी' से मिली पहचान
अंकित और संचित बलहारा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के बैकग्राउंड स्कोर से मिली। इसके बाद उन्होंने कई बड़े फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया और हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी अलग जगह बनाई।
उनकी आगामी फिल्म अल्फा यशराज फिल्म्स की एक एक्शन फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म के साथ उनकी बड़े बजट की फिल्मों में मौजूदगी और मजबूत होने की उम्मीद है।
हरियाणा से बॉलीवुड तक का सफर
अंकित और संचित एक ऐसे परिवार से आते हैं, जिसकी हरियाणा की सांस्कृतिक और खेल जगत में भी पहचान रही है। उनके पिता भाल सिंह बलहारा हरियाणवी फिल्मों और लोकसंगीत के जाने-माने कलाकार रहे हैं। उन्होंने चंद्रावल जैसी फिल्मों में अभिनय और गायन किया है। उनकी माता मुक्ता चौधरी को पांच बार हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में सम्मानित किया जा चुका है।
परिवार वर्तमान में कनाडा में रहता है, लेकिन दोनों भाई फिल्मों की रिकॉर्डिंग और अन्य पेशेवर जिम्मेदारियों के चलते नियमित रूप से भारत आते-जाते रहते हैं।
बॉलीवुड में बैकग्राउंड स्कोर की बढ़ती अहमियत के बीच अंकित और संचित बलहारा ने इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में बड़े बजट की फिल्मों के साथ उनका जुड़ाव लगातार बढ़ा है। अल्फा के साथ वे अपने करियर में एक और महत्वपूर्ण परियोजना जोड़ने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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