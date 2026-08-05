मुंबई रोड शो में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के लिए Rs 1,550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मध्यप्रदेश सरकार ने मुंबई में निवेशक राउंड टेबल बैठक में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के लिए Rs 1,550 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त किया है। यह पहल नए रोजगार और औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है, जबकि राज्य सरकार उद्योगों के लिए कई प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है।

Jyotiraditya Scindia, Union Minister of Communications and Development of the North Eastern Region, and Mohan Yadav, Chief Minister of Madhya Pradesh, attended the Investors Round Table in Mumbai on India's first telecom manufacturing zone in Gwalior. Mumbai.

मध्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि मुंबई में आयोजित निवेशक राउंड टेबल बैठक के दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) के लिए Rs 1,550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों और निवेश प्रोत्साहन उपायों के चलते विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर में विकसित किया जा रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिए आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले नई दिल्ली में आयोजित पहले निवेशक राउंड टेबल सम्मेलन में लगभग Rs 3,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनसे राज्य सरकार के अनुसार करीब 12,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पांच कंपनियों ने निवेश में दिखाई रुचि राज्य सरकार के अनुसार, मुंबई बैठक में पांच कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए। एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स ने Rs 700 करोड़, अनंत सिस्टम्स ने Rs 400 करोड़, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ने Rs 200 करोड़, वीएनटी ने Rs 150 करोड़ तथा टेसकॉम ने Rs 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। इन प्रस्तावों का कुल मूल्य Rs 1,550 करोड़ है।

सरकार ने कहा कि इन परियोजनाओं से हजारों रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। प्रस्तावित रोजगार के अनुसार एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स में 1,500, अनंत सिस्टम्स में 500, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ में 1,200 और टेसकॉम में 400 लोगों को रोजगार मिल सकता है।

पहले चरण में 170 एकड़ में विकसित होगा TMZ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 170 एकड़ भूमि पर परियोजना विकसित की जाएगी तथा भविष्य में लगभग 400 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर विस्तार की योजना है।

सरकार के अनुसार, परियोजना में छह विशेष परीक्षण प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी तथा निवेशकों को प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। इनमें पात्र निवेश पर अधिकतम 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान (अधिकतम Rs 200 करोड़), प्रति कर्मचारी Rs 13,000 तक प्रशिक्षण सहायता, प्रति कर्मचारी प्रतिमाह Rs 5,000 तक रोजगार प्रोत्साहन, बिजली शुल्क में Rs 2 प्रति यूनिट की रियायत, रियायती दर पर भूमि लीज, स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा जल एवं निर्यात मालभाड़ा संबंधी रियायतें शामिल हैं।