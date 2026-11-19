मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के साथ टीएमजेड की स्थापना के लिए समझौता किया था। इसके चार से पांच महीने के भीतर पहले चरण के आवंटन जारी कर दिए गए।

Union Minister Jyotiraditya M Scindia, left, during a meeting with Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, in Bhopal

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को भोपाल में आयोजित निवेशक सम्मेलन में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) के पहले चरण का शुभारंभ किया और दूसरे चरण की शुरुआत की। सरकार के अनुसार, पहले चरण के लिए 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र दिए। पहले चरण का जोन 170 एकड़ में विकसित किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है।

निवेश और रोजगार की योजना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के साथ टीएमजेड की स्थापना के लिए समझौता किया था। इसके चार से पांच महीने के भीतर पहले चरण के आवंटन जारी कर दिए गए।

अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि टीएमजेड में 51 प्रतिशत भूमिका राज्य सरकार और 49 प्रतिशत भूमिका केंद्र सरकार की होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कारोबार में बाधा बन रहे 27 गैर जरूरी अनुपालनों और 925 कानूनों को खत्म किया है। उन्होंने प्रदेश की विकास दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

कनेक्टिविटी और सरकारी सहयोग केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में छह करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि 4जी कनेक्टिविटी 99 प्रतिशत गांवों और सभी जिलों तक पहुंच चुकी है, जबकि 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत 6जी के विकास की दिशा में भी काम कर रहा है।