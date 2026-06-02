दिल में छेद की गंभीर बीमारी से जूझ रही गुरप्रीत को मिली नई जिंदगी

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत एआईआईएमएस बठिंडा में हुआ मुफ्त उपचार, परिवार को लाखों रुपये के खर्च से मिली राहत।

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत का बड़ा सहारा बन रही है। बठिंडा की 37 वर्षीय गुरप्रीत कौर इसका एक उदाहरण हैं, जिन्हें दिल में छेद की गंभीर जन्मजात बीमारी का पता चलने के बाद इस योजना के तहत सफल उपचार मिला।

डॉक्टरों ने जांच के दौरान पाया कि गुरप्रीत कौर के हृदय के ऊपरी दोनों कक्षों के बीच 22 मिलीमीटर का छेद था, जिसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर उपचार नहीं होने पर यह बीमारी हृदय संबंधी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती थी।

गुरप्रीत और उनके परिवार के सामने बीमारी के साथ-साथ इलाज के खर्च की चिंता भी थी। ऐसे समय में मुख्यमंत्री सेहत योजना उनके लिए सहारा बनी। योजना के तहत एआईआईएमएस बठिंडा में उनका उपचार कैशलेस तरीके से किया गया।

5 मई 2026 को डॉक्टरों ने विशेष प्रक्रिया के जरिए 24 मिलीमीटर का उपकरण लगाकर हृदय के छेद को सफलतापूर्वक बंद किया। अस्पताल के अनुसार उपचार सफल रहा और किसी प्रकार की जटिलता सामने नहीं आई।

गुरप्रीत के परिवार का कहना है कि योजना के तहत उपचार का खर्च कवर होने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। इससे परिवार को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकी।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि किसी भी परिवार को आर्थिक तंगी के कारण गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को समय पर उपचार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार अब तक योजना के तहत 1.75 लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। कुल 3.43 लाख से अधिक उपचार किए गए हैं और इस पर 581.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वहीं 45 लाख से अधिक लोग इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं।