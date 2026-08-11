गुजरात का दिव्यांग बस पास अब DigiLocker पर, 4.42 लाख से अधिक पास जारी
गुजरात सरकार ने दिव्यांग बस पास को DigiLocker पर एकीकृत किया, जिससे अब 4.42 लाख से अधिक लाभार्थी बिना भौतिक पास के अपने मोबाइल से सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेंगे।
गुजरात सरकार ने दिव्यांग बस पास को DigiLocker से जोड़ दिया है। इससे दिव्यांगजन बिना भौतिक पास साथ रखे मोबाइल के जरिए अपना बस पास सुरक्षित रूप से देख और इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने गुजरात स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम (SeMT) के सहयोग से दिव्यांग बस पास को DigiLocker से एकीकृत किया है। सरकार के अनुसार, इस पहल को नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा ने बताया कि राज्य में अब तक 4.42 लाख से अधिक दिव्यांग बस पास जारी किए जा चुके हैं। इन पास के जरिए लाभार्थी गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
भौतिक पास रखने की जरूरत नहीं
DigiLocker से एकीकरण के बाद दिव्यांगजन अपने बस पास को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर मोबाइल के जरिए उसे दिखा सकेंगे। सरकार के मुताबिक, इससे पास खोने या खराब होने की स्थिति में होने वाली परेशानी भी कम होगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव हर्षद पटेल ने कहा कि DigiLocker एकीकरण से लाभार्थियों को सरकारी रूप से मान्य डिजिटल दस्तावेज तक सुरक्षित और किसी भी समय पहुंच मिलेगी। इससे कागज रहित व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ पास के सत्यापन की प्रक्रिया भी आसान होगी।
सरकार ने कहा कि यह पहल सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक सुलभ बनाने के राज्य के प्रयासों का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने राज्य के डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म के साथ DigiLocker के एकीकरण की प्रक्रिया में सहयोग किया।
राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता
सरकार के अनुसार, दिव्यांग बस पास को DigiLocker से जोड़ने के लिए गुजरात को मई 2026 में आयोजित नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग साइबरसिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स फॉर स्टेट डेटा में सम्मानित किया गया।
राज्य सरकार ने कहा कि यह पहल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के जरिए सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के प्रयासों के अनुरूप है।
दिव्यांग बस पास के साथ 4 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर भी मिलता है। पास धारक की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में निर्धारित दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा करने के बाद नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा राशि का लाभ ले सकता है।
सरकार के मुताबिक, DigiLocker एकीकरण से लाभार्थियों को बस पास तक डिजिटल पहुंच मिलेगी और इसके साथ मिलने वाली मुफ्त बस यात्रा तथा बीमा सुविधा भी जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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