छोटा उदेपुर में जनजातीय गौरव दिवस का राज्यस्तरीय आयोजन

छोटा उदेपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 3.5 करोड़ रुपये के छह मिनी फायर टेंडर का उद्घाटन किया। डीएमएफ से वित्तपोषित वाहन जिले की आपदा प्रतिक्रिया मजबूत करेंगे।

समारोह में बिरसा मुंडा को याद किया गया; जनजातीय योजनाओं की प्रदर्शनी तीन दिन जनता के लिए खुली रहेगी।

गुजरात के छोटा उदेपुर में रविवार को जनजातीय गौरव दिवस का राज्यस्तरीय आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह में शामिल होने से पहले भगवान बिरसा मुंडा सर्किल से एसएन कॉलेज मैदान तक रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान करीब 3.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार छह अत्याधुनिक मिनी फायर टेंडर का उद्घाटन किया। इन वाहनों का निर्माण जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) से आवंटित अनुदान के माध्यम से कराया गया है। सरकार के अनुसार, इनके शुरू होने से छोटा उदेपुर जिले में आग लगने की घटनाओं से निपटने और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती छह मिनी फायर टेंडर का उद्घाटन जिले में नागरिक सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की क्षमता बढ़ाने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। जिला खनिज प्रतिष्ठान से मिले अनुदान का उपयोग इस काम में किया गया है। हालांकि, इनके संचालन, तैनाती और क्षमता से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय विकास विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसमें जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी अगले तीन दिनों तक आम नागरिकों और आगंतुकों के लिए खुली रहेगी।

योजनाओं की मिलेगी जानकारी सरकार का कहना है कि प्रदर्शनी के जरिए स्थानीय लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इससे वे अपने लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं को समझ सकेंगे और उनका अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। प्रदर्शनी में शामिल योजनाओं और परियोजनाओं की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

कार्यक्रम में लोकसभा सांसद जसुभाई राठवा, राज्यसभा सांसद डॉ. मुकेश राठवा, विधायक राजेंद्रसिंह राठवा, जयंती राठवा और अभेसिंह तड़वी मौजूद रहे। पूर्व सांसद नरन राठवा और गीता बेन राठवा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर जनजातीय विकास विभाग के सचिव आलोक कुमार पांडेय, निदेशक रचित राज, जिला कलेक्टर गार्गी जैन और जिला विकास अधिकारी ओमकारसिंह शिंदे सहित स्थानीय प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।