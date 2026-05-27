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गुजरात सरकार ने 2007-15 के गन्ना मूल्य भुगतान को दी मंजूरी, सहकारी चीनी मिलों को बड़ी राहत

Shivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
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गुजरात सरकार ने 2007-08 से 2014-15 के दौरान सहकारी चीनी संस्थाओं द्वारा किसानों को दिए गए गन्ना मूल्य को मंजूरी दी है। फैसले से करीब Rs 1,500 करोड़ का संभावित बोझ कम होगा और दो लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

गुजरात सरकार ने 2007-15 के गन्ना मूल्य भुगतान को दी मंजूरी, सहकारी चीनी मिलों को बड़ी राहत

गुजरात सरकार ने राज्य की सहकारी चीनी संस्थाओं और गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2007-08 से 2014-15 के दौरान किसानों को किए गए गन्ना मूल्य भुगतान को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। कृषि एवं सहकारिता मंत्री जीतुभाई वघाणी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से राज्य की सहकारी चीनी संस्थाओं पर लगभग Rs 1,500 करोड़ का संभावित वित्तीय बोझ कम होगा और दो लाख से अधिक गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

वघाणी ने बताया कि गुजरात की सहकारी चीनी मिलें केंद्र सरकार द्वारा तय एफआरपी (फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस) के अलावा मोलासेस, एथेनॉल और को-जनरेशन बिजली उत्पादन जैसे उप-उत्पादों से होने वाली आय का लाभ भी किसानों को देती रही हैं। इसी कारण गुजरात के किसानों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मूल्य मिलता रहा।

उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने एफआरपी से अधिक भुगतान को लाभ मानते हुए वर्ष 2007-08 से 2014-15 की अवधि के लिए कई सहकारी चीनी संस्थाओं को टैक्स नोटिस जारी किए थे। इससे इन संस्थाओं पर करीब Rs 1,500 करोड़ का संभावित बोझ खड़ा हो गया था।

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलग सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने के बाद वर्ष 2023 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने आयकर अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन कराया। इस संशोधन के तहत राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित गन्ना मूल्य को आयकर उद्देश्यों के लिए मान्यता देने का प्रावधान किया गया।

इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मामले की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने 2007-08 से 2014-15 के दौरान सहकारी चीनी संस्थाओं द्वारा किसानों को दिए गए गन्ना मूल्य को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी।

वघाणी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

Shivani Navin Vahalia Pareek

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