गरबाड़ा दौरे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अचानक पिपरगोटा रुके और पैदल आदिवासी किसान बाकुलभाई वखाल के घर पहुंचे। उन्होंने मक्का की खेती, आजीविका और बच्चे की पढ़ाई पर बात की। ग्रामीणों ने उन्हें ‘भूपेंद्र दादा’ कहकर स्वागत किया।

इस संक्षिप्त मुलाकात में किसी सहायता या योजना की घोषणा नहीं हुई।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गरबाड़ा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन पिपरगोटा गांव में एक आदिवासी किसान के घर अचानक पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। उन्होंने किसान बाकुलभाई वखाल से मक्का की खेती और परिवार की आजीविका के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने परिवार के एक बच्चे से पढ़ाई और स्कूल को लेकर भी स्नेहपूर्वक बातचीत की।

पटेल रतनमहल परियोजना से गरबाड़ा जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पिपरगोटा गांव में रुकने का फैसला किया। वह गांव की संकरी कच्ची गलियों से पैदल चलकर किसान बाकुलभाई वखाल के घर पहुंचे।

खेती और पढ़ाई पर बातचीत मुख्यमंत्री ने किसान और उनके परिवार से मक्का की खेती के बारे में जानकारी ली। उन्होंने परिवार की आजीविका के बारे में भी पूछा। घर में मौजूद एक बच्चे से उन्होंने पढ़ाई और स्कूल के बारे में स्नेह से बात की। बातचीत में खेती, परिवार की रोजी-रोटी और बच्चे की शिक्षा जैसे रोजमर्रा के विषय शामिल रहे।

राज्य सरकार के विवरण के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गांव में अचानक रुककर परिवार से सीधे बातचीत की। वह कच्ची गलियों से पैदल होते हुए किसान के घर पहुंचे। इस मुलाकात में किसी औपचारिक सभा या सार्वजनिक संबोधन के बजाय एक किसान परिवार से बातचीत पर ध्यान रहा।

सरकार की ओर से जारी जानकारी में परिवार की जमीन के आकार, मक्का की खेती के रकबे या उससे होने वाली आमदनी का ब्योरा नहीं दिया गया है। मुलाकात के दौरान किसी आर्थिक सहायता, योजना की घोषणा या प्रशासनिक निर्देश दिए जाने की भी जानकारी साझा नहीं की गई।

गांव में अपनापन दिखा राज्य सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री के गांव पहुंचने पर आदिवासी परिवारों में खुशी और अपनापन देखने को मिला। ग्रामीणों ने उन्हें अपने ‘भूपेंद्र दादा’ की तरह स्वागत किया। सरकार की ओर से जारी विवरण में इस संबोधन के जरिए ग्रामीणों के स्नेह और सम्मान को रेखांकित किया गया।

पटेल गरबाड़ा के आदिवासी क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन रतनमहल परियोजना से गरबाड़ा जा रहे थे। रास्ते में पिपरगोटा गांव पड़ने पर उन्होंने वहां रुककर किसान के घर जाने का फैसला किया। इसके बाद वह परिवार से बातचीत कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री की इस मुलाकात में किसान परिवार की खेती, आजीविका और बच्चे की पढ़ाई से जुड़े सवाल प्रमुख रहे। सरकारी जानकारी में कहा गया कि परिवार और गांव के लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री स्वयं उनका हालचाल जानने घर आए हैं। हालांकि, इस मुलाकात के बाद किसी अगली कार्रवाई या सहायता की घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया।