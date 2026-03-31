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पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर से खटीमा तक भव्य स्वागत, जगह-जगह उमड़ी भीड़

Mar 31, 2026 12:36 pm ISTDakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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धम सिंह नगर में कई स्थानों पर लोगों ने किया स्वागत, सीएम बोले—जनता का भरोसा ही हमारी ताकत

पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर से खटीमा तक भव्य स्वागत, जगह-जगह उमड़ी भीड़

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काशीपुर से खटीमा तक की यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। देर रात हुए इस दौरे के दौरान पूरे रास्ते में कई स्थानों पर लोगों का उत्साह देखने को मिला।

बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज और नानकमत्ता सहित विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री का फूलों, ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ स्वागत किया गया, जिससे पूरे मार्ग पर उत्सव जैसा माहौल बन गया।

कई जगहों पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे और उन्होंने जोरदार स्वागत कर समर्थन जताया।

मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वागत सिर्फ उनका नहीं, बल्कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है।

उन्होंने कहा, “जनता का यह स्नेह और समर्थन हमें राज्य के समावेशी और समग्र विकास के लिए और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है।”

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कुछ स्थानों पर रुककर लोगों का अभिवादन भी किया और उसके बाद खटीमा के लिए आगे रवाना हो गए

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