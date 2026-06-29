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अमृतसर में बनेगा माता सीता और लव-कुश का भव्य मंदिर, पंजाब में 22 शहरों में होगी ‘एक शाम शिवजी के नाम’ भजन संध्या

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में माता सीता और लव-कुश का मंदिर बनाने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक गतिविधियों की योजना और भजन संध्या के आयोजन का भी उल्लेख किया गया, जिससे राम भक्तों में उत्साह का माहौल है।

अमृतसर में बनेगा माता सीता और लव-कुश का भव्य मंदिर, पंजाब में 22 शहरों में होगी ‘एक शाम शिवजी के नाम’ भजन संध्या

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अमृतसर में आयोजित ‘एक शाम भगवान शिवजी के नाम’ कार्यक्रम में पंजाब के लिए कई बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के पास माता सीता और लव-कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए केजरीवाल ने कहा कि अमृतसर भगवान वाल्मीकि, माता सीता और लव-कुश से जुड़ी पवित्र भूमि है और यह घोषणा दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है।

उन्होंने कहा कि जालंधर से शुरू हुई ‘एक शाम शिवजी के नाम’ भजन संध्या अब पंजाब के सभी 22 शहरों में आयोजित की जाएगी।

केजरीवाल ने पटियाला के काली माता मंदिर के 80 करोड़ रुपये के पुनर्विकास कार्य का भी जिक्र किया और कहा कि सितंबर तक इसका काम पूरा होने की उम्मीद है।

उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए बताया कि अब सालासर-खाटू श्यामजी, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन के नए रूट भी शुरू किए जाएंगे। यह सेवाएं अगस्त से शुरू हो सकती हैं।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से पूरे पंजाब में ‘हमारे राम’ नाटक का मुफ्त मंचन किया जाएगा, जिसमें भगवान राम और रावण के बीच के अनसुने संवाद दिखाए जाएंगे।

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