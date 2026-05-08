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हर परिस्थिति में व्यापारियों के साथ खड़ी है सरकार: बुरहानपुर में बोले सीएम डॉ. मोहन यादव

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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बुरहानपुर में व्यापारियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में व्यापारियों के साथ खड़ी है। उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहित करने और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

हर परिस्थिति में व्यापारियों के साथ खड़ी है सरकार: बुरहानपुर में बोले सीएम डॉ. मोहन यादव

मोहन यादव ने मंगलवार को बुरहानपुर में उद्योगपतियों और व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में व्यापारियों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

परमानंद गोविंदजीवाला सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार हर परिस्थिति में व्यापारियों के साथ है। उनकी हर समस्या को दूर किया जाएगा। हमारे उद्यमी फिनिक्स पक्षी की तरह हैं। जिस तरह फिनिक्स पक्षी मरने के बाद फिर जिंदा होकर ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही हमारे उद्योगपति भी संघर्ष-चुनौतियों का सामना कर नई उड़ान भरते हैं। मेरा मानना है कि अब ये उड़ान और ऊंची जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। साथ ही व्यापारियों के लिए नए पहुंच मार्ग की भी घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी उद्यमिता के बल पर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मसाले, रेशम और धातुओं के व्यापार से देश ने आर्थिक मजबूती हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी आंकलन के अनुसार प्राचीन काल में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत थी, जो अंग्रेजों के जाने के बाद घटकर तीन प्रतिशत रह गई।

सीएम डॉ. यादव ने कहा, “साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश ने इंडिया से भारत बनने की ऊंची छलांग लगाई है। विश्व के सामने भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है, जो जिला स्तर तक कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए कई औचित्यहीन कानूनों को समाप्त किया गया है और बिजली से जुड़े मुद्दों पर विभागों के बीच समन्वय किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “हम कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए नया पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। हमारे दक्षिण का द्वार बुरहानपुर विकास का द्वार है।”

उद्योगपतियों से संवाद के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों की आय बढ़ाने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने और रोजगार बढ़ाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की प्रगति के लिए उद्योग, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है।

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