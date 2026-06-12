बस्तर के हर परिवार की आय तीन साल में Rs 30,000 प्रतिमाह करने का लक्ष्य: नीति आयोग में बोले मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर के विकास के लिए सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में हर परिवार की मासिक आय 30,000 रुपये तक पहुंचाना है। नक्सल हिंसा से प्रभावित इस क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की योजनाओं का ऐलान किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बस्तर के विकास का व्यापक खाका पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में क्षेत्र के प्रत्येक परिवार की मासिक आय Rs 30,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा बस्तर अब आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास का मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंचाई विस्तार, डेयरी विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण, पर्यटन विकास और सेमीकंडक्टर व एआई जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की योजनाओं की जानकारी दी।
आय बढ़ाने के लिए कृषि, पशुपालन और डेयरी पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बस्तर के लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय Rs 15,000 से कम है। सरकार खेती, पशुपालन, वन उपज, लघु उद्योगों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि बस्तर में "डेयरी मॉडल" को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत आदिवासी परिवारों को दुधारू गाय और भैंस उपलब्ध कराई जाएंगी।
योजना के प्रमुख उद्देश्य:
- गांवों में स्थायी आय के स्रोत तैयार करना
- महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना
- डेयरी केंद्रों और दूध संग्रहण व्यवस्था का विस्तार
- स्थानीय बाजार और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना
Rs 2,000 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में Rs 2,000 करोड़ से अधिक लागत की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।
इनसे:
- 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी
- इंद्रावती क्षेत्र में सालभर पानी की उपलब्धता बढ़ेगी
- कृषि उत्पादकता में सुधार होगा
- धान के साथ फल, सब्जियां और अन्य नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा
36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार होगी
साय ने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जा रही है।
इस पहल से:
- मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा
- डॉक्टरों को समय पर जानकारी उपलब्ध होगी
- उपचार और निगरानी में सुविधा होगी
- ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और बुजुर्गों को लाभ मिलेगा
200 सुरक्षा शिविर बन रहे हैं ‘सेवा डेरा’
मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर के लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को "सेवा डेरा" केंद्रों में बदला जा रहा है।
इन केंद्रों पर लोगों को एक ही स्थान पर 371 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिनमें शामिल हैं:
- राशन सेवाएं
- पेंशन योजनाएं
- आयुष्मान कार्ड
- बैंकिंग सेवाएं
- स्वास्थ्य सुविधाएं
- शिक्षा संबंधी सेवाएं
पर्यटन को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चित्रकोट और बौद्ध तीर्थस्थल सिरपुर को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित कर रही है।
इसके तहत:
- बस्तर में वॉटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स का विस्तार
- जंगल सफारी गतिविधियों को बढ़ावा
- सिरपुर में ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर की स्थापना
- संग्रहालय और महानदी तट विकास कार्य
उन्होंने कहा, "पर्यटन रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है। पर्यटकों के आने से होटल, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, दुकानदारों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मिलता है।"
शिक्षा, तकनीक और निवेश पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 435 सुधार लागू किए गए हैं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया गया है।
उन्होंने बताया कि:
- राज्य में दो आधुनिक सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित की जा रही हैं
- अबूझमाड़ और जगरगुंडा में Rs 100 करोड़ की लागत से एजुकेशन सिटी विकसित हो रही हैं
- 341 पीएम श्री स्कूल संचालित हैं
- 5,857 स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए गए हैं
- 16 स्थानीय भाषाओं में द्विभाषी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं
इसके अलावा, एग्रीस्टैक योजना के तहत 33 लाख से अधिक किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा गया है तथा डिजिटल द्वार और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
ODOP योजना से बढ़ा निर्यात
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सामग्री, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो-एथेनॉल, गारमेंट और टेक्सटाइल क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में फरवरी 2026 तक राज्य से Rs 761.76 करोड़ का निर्यात दर्ज किया गया, जिसमें खुशबूदार चावल का सबसे बड़ा योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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