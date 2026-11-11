गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी मेले में 30 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद

गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी के कार्तिक पूर्णिमा मेलों में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। 17 से 26 नवंबर तक दोनों मेले आयोजित होंगे और मुख्य स्नान 24 नवंबर को होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला, गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी मेले की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी न रहे। दोनों मेलों का आयोजन 17 से 26 नवंबर तक होगा। मुख्य स्नान पर्व 24 नवंबर को है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी यूपी के मिनी कुंभ के रूप में आयोजित होने वाला गढ़मुक्तेश्वर मेला श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनना चाहिए। अनुमान है कि दोनों मेलों में 25 से 30 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। समीक्षा बैठक में मेरठ, बरेली, अमरोहा, हापुड़ और मुरादाबाद समेत संबंधित मंडलों और जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर मुख्यमंत्री ने गृह, लोक निर्माण, परिवहन, सिंचाई, नगर विकास, ऊर्जा, पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मेला शुरू होने से पहले तैयारियों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त पानी और सुविधाएं उपलब्ध रहें। जरूरत के अनुसार नदी को चैनलाइज किया जाए। सफाई के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती और कचरा संग्रह की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करने को कहा गया है। सीसीटीवी कैमरे, वॉच टावर, रेस्क्यू बोट, फायर टेंडर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था होगी। यातायात, पार्किंग और रूट डायवर्जन की योजना भी पहले से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा।

श्रद्धालुओं के लिए सीएचसी स्तर के अस्थायी अस्पताल, एंबुलेंस और पर्याप्त चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था करने को कहा गया है। बिजली की नियमित आपूर्ति और शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

संस्कृति और स्वच्छता का संगम मुख्यमंत्री ने मेले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को कहा। उन्होंने मेला क्षेत्र में शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने तथा नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। आस्था के विपरीत किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मेले में श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला, रामलीला और भगवान शिव से जुड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। लेजर और ड्रोन शो के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। स्थानीय कलाकारों को मंच देने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के लिए नारा लेखन, भाषण, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताएं भी होंगी।