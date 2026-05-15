गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय

मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी का सफर बनेगा विकास की नई लाइफलाइन; 12 जिलों को जोड़ता देश का विशाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रचेगा औद्योगिक क्रांति का नया इतिहास।

उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क अब केवल यात्रा को आसान नहीं बना रहा, बल्कि व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा दे रही है।

सुशासन के नौ वर्षों पर आधारित प्रदेश की विकास पुस्तिका में सड़क व्यवस्था को “नए विकास” का एक प्रमुख आधार बताया गया है। सड़क, एक्सप्रेसवे और पुल निर्माण के माध्यम से प्रदेश के जिले अब बेहतर संपर्क और नई संभावनाओं से जुड़ रहे हैं।

इसी विकास सोच के साथ गंगा एक्सप्रेसवे नए उत्तर प्रदेश के बड़े उदाहरणों में से एक बनकर उभर सकता है।

बड़े पैमाने की एक्सप्रेसवे परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा 594 किलोमीटर लंबा नियंत्रित प्रवेश वाला नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह मेरठ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 (NH-334) से प्रारंभ होकर प्रयागराज बाईपास के निकट समाप्त होता है।

इस परियोजना से 12 जनपदों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। इस परियोजना को छह लेन के एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है, जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा।

सभी मुख्य निर्माण की योजना आठ लेन की चौड़ाई के आधार पर बनाई गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मार्ग केवल वर्तमान ट्रैफिक की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में बढ़ने वाले यातायात दबाव और विस्तार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परियोजना में Right of Way (सड़क के लिए तय जमीन) 120 मीटर योजना में शामिल है, साथ ही आसपास के गांवों की सुविधा के लिए एक ओर चरणबद्ध तरीके से सर्विस रोड की व्यवस्था भी की गई है।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की मुख्य जानकारी

जानकारी विवरण लंबाई लगभग 594 किलोमीटर कॉरिडोर मेरठ से प्रयागराज मुख्य डिजाइन छह लेन, जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा सीधे जुड़े जिले 12 जिले अनुमानित लागत 36,200 करोड़ रुपये से अधिक बनाने वाली एजेंसी UPEIDA/यूपीडा

यात्रा में तेजी और कनेक्टिविटी को नई गति गंगा एक्सप्रेसवे से सबसे बड़ा बदलाव यात्रा में तेजी के रूप में दिखाई देगा। बेहतर सड़कें कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करती हैं। सड़क परिवहन भारत के 65 प्रतिशत माल ढुलाई और 80 प्रतिशत यात्री परिवहन का माध्यम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाला सड़क ढांचा अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह एक्सप्रेसवे धीमे पुराने सड़क मार्ग पर निर्भरता को कम कर सकता है। एक तेज, नियंत्रित और सुगम कॉरिडोर किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और कामगारों को बड़े बाजारों और सेवा केंद्रों तक कम समय में पहुंचने में सहायता करेगा। इस दृष्टि से गंगा एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का मार्ग नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों को विकास, सेवाओं और बाजारों से जोड़ने वाली मजबूत कड़ी है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सप्रेसवे अक्सर आसपास की भूमि, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप बदल देते हैं। प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं के आसपास भंडारण सुविधाएं, खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड चेन, परिवहन केंद्र, ईंधन स्टेशन, होटल, मरम्मत इकाइयां और स्थानीय सेवा व्यवसाय विकसित हो सकते हैं।

बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई और प्रतापगढ़ जैसे जनपदों के लिए बेहतर सड़क संपर्क निवेश को केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और बड़े शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं रहने देगी। इससे नए क्षेत्रों में उद्योग, रोजगार और स्थानीय कारोबार के अवसर बढ़ सकते हैं।

किसानों और स्थानीय व्यवसायों को मजबूत सहयोग गंगा एक्सप्रेसवे किसानों को अपनी उपज बड़े मंडी केंद्रों, प्रोसेसिंग यूनिट और उपभोक्ता बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में मदद कर सकता है। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्र के साथ विस्तृत कृषि पट्टी मौजूद है। बेहतर परिवहन व्यवस्था से फल, सब्जी, दूध और अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की ढुलाई में होने वाली देरी कम हो सकती है।

बेहतर सड़कें किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों की प्रगति को गति देंगी, जो सीधे तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। स्थानीय उद्योगों को भी इससे बड़ा लाभ मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना बाजार पहुंच, उत्पाद पहचान और तेज आवागमन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बेहतर सड़क संपर्क छोटे निर्माताओं को एनसीआर, प्रयागराज और अन्य बड़े उपभोक्ता केंद्रों तक अपना माल कम समय में भेजने में सहायता कर सकता है।

नियंत्रित प्रवेश, क्लोज्ड टोलिंग प्रणाली और पहले से तय सेवा सुविधाएं इस कॉरिडोर को सामान्य राजमार्गों की तुलना में अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना सकती है।

UPEIDA/यूपीडा के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल 2026 को हरदोई जनपद के श्यामपुर गांव में किया गया। यह पहल प्रदेश में आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए एक परिवर्तनकारी परियोजना है, क्योंकि यह दूरस्थ जनपदों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की क्षमता रखता है। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ते हुए 12 जनपदों की पहुंच को बेहतर बनाता है, उद्योगों को सहयोग देता है, ग्रामीण आवागमन को मजबूत करता है और बड़े शहरों और छोटे जिलों के बीच विकास का अंतर कम करने में मदद कर सकता है।

यदि इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र, माल परिवहन केंद्र और स्थानीय उद्यमों के लिए मजबूत सहयोग तंत्र विकसित किया जाता है, तो यह एक्सप्रेसवे केवल परिवहन परियोजना तक सीमित नहीं रहेगा। यह आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को नई दिशा देने वाला एक निर्णायक आधार सिद्ध हो सकता है।