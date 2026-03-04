पंजाब की धरती से उठा सम्मान का रंग, आम आदमी पार्टी सांसद डॉ अशोक मित्तल ने शहीदों के नाम होली मनाने की अपील

राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक मित्तल ने देशवासियों से होली के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अपील की, लाल गुलाल के प्रतीकात्मक सम्मान का आह्वान

इस होली के रंगों के बीच एक ऐसी आवाज़ भी गूंज रही है जो सिर्फ उत्सव की नहीं, बल्कि कृतज्ञता और राष्ट्रभक्ति की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक मित्तल ने इस बार होली को एक विशेष संकल्प के साथ मनाने की अपील की है, एक ऐसा संकल्प जो हर भारतीय के दिल को छूता है।

डॉ. अशोक मित्तल ने कहा कि हम आज़ाद भारत में जो भी त्यौहार मनाते हैं, जो भी खुशियाँ साझा करते हैं, जो भी रंग अपने जीवन में भरते हैं, वह उन वीर जवानों के कारण संभव है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी शहादत ही हमारी आज़ादी की असली नींव है।

उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि इस होली पर जब भी रंगों का उत्सव मनाएं, तो एक मुट्ठी लाल गुलाल आसमान की ओर उछालें। एक प्रतीक के रूप में, सम्मान के रूप में, उन शहीदों के नाम, जिनके बलिदान के कारण हम सुकून और सुरक्षा के साथ हर त्यौहार मना पाते हैं।

डॉ. अशोक मित्तल ने इसे केवल एक भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि जनभावना से जुड़ा एक राष्ट्रव्यापी संदेश बताया। उनका कहना है कि “रंग सिर्फ खुशियों के नहीं, जिम्मेदारी के भी होते हैं। अगर हर घर, हर शहर, हर गली इस एक छोटे से संकल्प से जुड़ जाए, तो यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन बन सकता है।”

उन्होंने पंजाब की जनता का विशेष रूप से आह्वान करते हुए कहा कि यह वही धरती है जिसने देश को असंख्य वीर सपूत दिए हैं। पंजाब की मिट्टी में शौर्य और बलिदान की परंपरा रची-बसी है। ऐसे में इस बार होली का एक रंग उन शहीदों के नाम होना चाहिए, जिन्होंने सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा की और हमें सुरक्षित भविष्य दिया।

आम आदमी पार्टी की विचारधारा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा देशहित, ईमानदारी और जनता की सेवा को सर्वोपरि मानती है। शहीदों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावना और संकल्प से होना चाहिए। यही वह राजनीति है जो लोगों को जोड़ती है, समाज को मजबूत करती है और देश को आगे बढ़ाती है।