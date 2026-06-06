Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 जुलाई से महिलाओं को मिलेगी 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' की सहायता राशि

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पंजाब सरकार ने कहा है कि 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के तहत पात्र महिलाओं को 1 जुलाई से वित्तीय सहायता मिलनी शुरू होगी। योजना के लिए Rs 9,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इससे राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलने का दावा किया गया है।

1 जुलाई से महिलाओं को मिलेगी 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' की सहायता राशि

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य की पात्र महिलाओं को 1 जुलाई से वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना और उन्हें सम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में सहयोग देना है।

योजना के तहत पंजाब की प्रत्येक पात्र महिला को Rs 1,000 प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को Rs 1,500 प्रति माह की सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने योजना के लिए Rs 9,300 करोड़ का प्रावधान किया है और राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

भगवंत सिंह मान ने कहा, “फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है और पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

योजना के सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन का स्रोत हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं। परिवार की भलाई में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत आवश्यक है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाओं का नामांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग दो लाख ‘महिला सत्कार सखियां’ पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण में जुटी हुई हैं।

पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित अन्य केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में अधिक भागीदारी के अवसर भी प्रदान करेगी।

Dakshita Ojha

लेखक के बारे में

Dakshita Ojha
government news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।