जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक: पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे नया विकास द्वार बन रहा है

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नई औद्योगिक संभावनाओं और बेहतर परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की विकास योजना में मजबूत भूमिका देने की दिशा में काम हो रहा है। इस क्षेत्र को एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट से बेहतर संपर्क, औद्योगिक क्षेत्रों और तेज माल ढुलाई से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बुलंदशहर के रास्ते प्रस्तावित 74 किलोमीटर लंबा जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे इसी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रस्तावित मार्ग गंगा एक्सप्रेसवे क्षेत्र को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र से जोड़ने के लिए रखा गया है।

उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में एक नया लिंक उत्तर प्रदेश अपने सड़क नेटवर्क को तेज यात्रा और जिलों के बीच बेहतर संपर्क के आधार पर आगे बढ़ा रहा है। राज्य की विकास योजना में पूरे हो चुके, निर्माणाधीन और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को इसी बड़े प्रयास का हिस्सा माना गया है। जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे भी इसी नेटवर्क से जुड़ी योजना है क्योंकि इसका उद्देश्य गंगा एक्सप्रेसवे क्षेत्र को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र के करीब लाना है।

गंगा एक्सप्रेसवे इस विकास योजना के प्रमुख मार्गों में शामिल है। UPEIDA/यूपीडा के अनुसार, यह 594 किलोमीटर लंबा नियंत्रित प्रवेश वाला एक्सप्रेसवे है। यह मेरठ में एनएच-334 से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास के पास तक जाता है। इससे मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर सहित 12 जिलों को सीधा लाभ मिलता है। इसी कारण जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसकी योजना बुलंदशहर के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे क्षेत्र को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र से जोड़ने के लिए बनाई गई है।

जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की मुख्य जानकारी मुख्य पहलू जानकारी प्रस्तावित सड़क बुलंदशहर के रास्ते जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे लंबाई 74 किलोमीटर मुख्य विकास केंद्र जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुख्य सड़क संपर्क गंगा एक्सप्रेसवे क्षेत्र मुख्य लाभ क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर से जुड़े जिले 74 किलोमीटर लंबा यह प्रस्तावित लिंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में अहम मार्ग के रूप में रखा गया है। यह उस बड़े विकास मॉडल को आगे बढ़ाता है जिसमें सड़क संपर्क, एयरपोर्ट और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की योजना है। यह योजना सड़क संपर्क, माल ढुलाई और निवेश पहुंच को मजबूत करने की दिशा में अहम है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मजबूत हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विकास केंद्र है। यह गौतम बुद्ध नगर के जेवर में स्थित है। एयरपोर्ट के पहले चरण को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है। यह एयरपोर्ट शुरुआती चरण में हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालेगा और पूरी तरह विकसित होने के बाद 7 करोड़ यात्रियों तक की वार्षिक क्षमता रखेगा।

एयरपोर्ट में 3,900 मीटर लंबा रनवे और हर मौसम में संचालन के लिए आधुनिक सुविधाएं भी हैं। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई द्वार और दिल्ली-एनसीआर के दूसरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जेवर के पास एक बड़ा हवाई यात्रा केंद्र मिलेगा। साथ ही प्रस्तावित जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे इस एयरपोर्ट क्षेत्र तक सड़क संपर्क बेहतर करने में सहायता करेगा।

माल ढुलाई और व्यापार को मजबूत सहयोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को माल ढुलाई के लिए भी तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट में कार्गो हब, कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स ज़ोन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यहां हर साल 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल संभालने की क्षमता होगी। आगे चलकर इसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकेगा। एयरपोर्ट में 40 एकड़ में विमानों की देखभाल और मरम्मत की सुविधा भी शामिल है।

यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अहम है। इस क्षेत्र में खेती, छोटे उद्योग, निर्माण इकाइयां और तेजी से बढ़ते शहर हैं। बड़े एयरपोर्ट कार्गो हब तक बेहतर सड़क संपर्क मिलने से माल को बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे क्षेत्र को एयरपोर्ट से जुड़े व्यापार क्षेत्र के करीब लाने में सहायता करेगा। और सड़क के साथ हवाई संपर्क को भी मजबूत बनाएगा।

बुलंदशहर की बढ़ती विकास भूमिका बुलंदशहर इस योजना में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि प्रस्तावित जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे को बुलंदशहर के रास्ते बनाने की योजना है। इससे जिला दो बड़े विकास क्षेत्रों के बीच आता है। एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे क्षेत्र है और दूसरी तरफ जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र। इस योजना में बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा, व्यापार और माल ढुलाई के अहम संपर्क बिंदु के रूप में सामने आता है।

यह योजना आसपास के जिलों के संपर्क को भी महत्वपूर्ण बनाती है। मेरठ और हापुड़ गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़े लाभ वाले जिलों में शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। ऐसे में बुलंदशहर इन क्षेत्रों के बीच एक अहम संपर्क बिंदु बनता है और क्षेत्रीय सड़क संपर्क में इसकी भूमिका और मजबूत होती है।

उद्योग और रोजगार को सीधा सहयोग राज्य की एक्सप्रेसवे योजना उद्योग और रोजगार से भी जुड़ी हुई है। एक्सप्रेसवे केवल यात्रा के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक्स केंद्रों, भंडारण सुविधाओं, परिवहन सेवाओं और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी जोड़ा जा रहा है। एयरपोर्ट भी इस विकास को मजबूत करेगा। यह आगरा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर जैसे शहरों को अंतरराष्ट्रीय हवाई नेटवर्क से जोड़ेगा। साथ ही, यह एयरपोर्ट आसपास के उद्योगों को बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेगा और औद्योगिक विकास को नई गति देगा।

निष्कर्ष जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाली योजना का हिस्सा है। गंगा एक्सप्रेसवे लंबे सड़क संपर्क को मजबूत करता है जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्री यात्रा, कार्गो सेवा और वैश्विक व्यापार संपर्क को बढ़ावा देता है। बुलंदशहर के रास्ते प्रस्तावित 74 किलोमीटर लंबा यह लिंक इन दोनों विकास क्षेत्रों को जोड़ने की योजना में शामिल है।

इस तरह यह योजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यात्रा, व्यापार, उद्योग और निवेश के नए विकास द्वार के रूप में मजबूत करती है।