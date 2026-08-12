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दिल्ली को ‘ट्रांजिट सिटी’ से ‘डेस्टिनेशन सिटी’ बनाने के लिए चार पर्यटन सर्किट शुरू

By Dakshita Ojha
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दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चार नए पर्यटन सर्किट्स लॉन्च किए हैं, जो राजधानी को केवल एक यात्रा के दौरान रुकने वाले शहर से एक प्रमुख डेस्टिनेशन में बदलने का प्रयास करते हैं। ये सर्किट्स आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते हैं।

Delhi Chief Minister Rekha Gupta
दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर बोलतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

दिल्ली को केवल रास्ते में रुककर घूमने वाले शहर के बजाय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को चार आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किट्स का शुभारंभ किया। इन सर्किट्स के जरिए राजधानी के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर पर्यटकों के लिए एकीकृत यात्रा अनुभव तैयार किया गया है।

चारों सर्किट्स का शुभारंभ अक्षरधाम मंदिर में आयोजित ‘स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026’ के दौरान किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव भी मौजूद रहे।

‘दिल्ली: द कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हेरिटेज एंड एक्सपीरियंसेज’ थीम पर आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य दिल्ली की विविध विरासत को देश और दुनिया के सामने एक पर्यटन अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना है।

दिल्ली टूरिज्म द्वारा तैयार किए गए चार सर्किट्स के नाम द सोल ऑफ दिल्ली, द हेरिटेज ऑफ दिल्ली, दिल्ली सेक्रेड हार्मनी और एकोज ऑफ दिल्ली हैं। इनमें राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में स्थित विभिन्न धर्मों और ऐतिहासिक कालखंडों से जुड़े प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है।

‘द सोल ऑफ दिल्ली’ में अग्रसेन की बावली, लोटस टेंपल, अक्षरधाम मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल शामिल हैं। ‘द हेरिटेज ऑफ दिल्ली’ में बिरला मंदिर, झंडेवालान माता मंदिर, जंतर-मंतर, योगमाया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर को जोड़ा गया है।

‘दिल्ली सेक्रेड हार्मनी’ सर्किट में प्राचीन हनुमान मंदिर, दिगंबर जैन लाल मंदिर, डॉ. आंबेडकर मेमोरियल, पुराना किला और हजरत निजामुद्दीन दरगाह शामिल हैं। वहीं ‘एकोज ऑफ दिल्ली’ में बौद्ध मंदिर, चर्च ऑफ रिडेम्प्शन, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, छतरपुर मंदिर, गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब और लिंगा भैरवी सन्निधानम को शामिल किया गया है।

केवल स्मारक देखने के बजाय दिल्ली का अनुभव कराने पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन सर्किट्स का उद्देश्य केवल अलग-अलग पर्यटन स्थलों को जोड़ना नहीं है। सरकार चाहती है कि दिल्ली आने वाले पर्यटक राजधानी की आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान, लोक परंपराओं और अलग-अलग आस्थाओं को करीब से अनुभव करें।

उन्होंने कहा कि दिल्ली आने वाले पर्यटक कुछ घंटों या केवल एक दिन में वापस न जाएं, बल्कि राजधानी में अधिक समय तक रुकें और इसके अलग-अलग हिस्सों को देखें। सरकार के अनुसार, पर्यटकों के लंबे समय तक ठहरने से होटल, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर, स्थानीय गाइड, कलाकार, कारीगर और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों के अवसर बढ़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली केवल देश की राजनीतिक राजधानी नहीं है, बल्कि भारत की विविध संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतिबिंब है। इंद्रप्रस्थ से लेकर विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों तक शहर ने देश के इतिहास और विरासत को अपने भीतर समेटे रखा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की पहचान लाल किला, पुराना किला और हुमायूं के मकबरे जैसे ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं है। राजधानी में मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों, मस्जिदों और बौद्ध तथा जैन धार्मिक स्थलों की भी समृद्ध परंपरा है।

आध्यात्मिक पर्यटन में दिल्ली की संभावनाओं पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय अध्यात्म, योग, शांति और आंतरिक संतुलन में दुनिया की रुचि बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन के प्रमुख आकर्षण के रूप में विकसित करने की संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश के लगभग हर हिस्से की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। अलग-अलग राज्यों से आए लोग राजधानी में अपनी परंपराओं और त्योहारों को जीवंत रखते हैं। गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी, असम का बिहू और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं सहित देश के विभिन्न हिस्सों की झलक दिल्ली में देखी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के पर्यटन विकास में सरकार के साथ आध्यात्मिक संस्थाओं, होटल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग, टूर ऑपरेटरों, स्थानीय कारोबारियों, हेरिटेज संगठनों, विशेषज्ञों, कंटेंट क्रिएटर्स, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया की भी भूमिका है।

उन्होंने इन सभी पक्षों से दिल्ली की संस्कृति, आध्यात्मिकता और विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की। सरकार के अनुसार, चारों पर्यटन सर्किट्स का उद्देश्य राजधानी में मौजूद विभिन्न स्थलों को एक व्यापक यात्रा अनुभव में बदलना और दिल्ली में पर्यटकों के ठहराव को बढ़ाना है.

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