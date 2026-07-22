हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के तहत 235 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं की शुरुआत, महाकुंभ 2027 की तैयारियों को मिलेगी गति

उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में महाकुंभ 2027 के आयोजन के लिए 235 करोड़ रुपये की चार प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और शहर का आधारभूत ढांचा मजबूत करना है।

उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के तहत लगभग 235 करोड़ रुपये की चार प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को इन परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य महाकुंभ-2027 और कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार की तैयारियों को मजबूत करना, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना और शहर के आधारभूत ढांचे का विस्तार करना है।

सरकार के अनुसार, उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) के माध्यम से संचालित इन परियोजनाओं से हर वर्ष हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से पर्यटन, होटल व्यवसाय, परिवहन, व्यापार और स्थानीय सेवा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा।

हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने की कार्यसंस्कृति पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करने और गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।

चार परियोजनाओं में घाटों के पुनर्विकास से लेकर सड़क चौड़ीकरण तक शामिल सरकार के अनुसार, हर की पैड़ी-सुभाष घाट पुनर्विकास परियोजना पर 66.76 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सुभाष घाट का पुनर्विकास, धनुष घाट का विस्तार, धनुष पुल, आस्था पथ और बोर्डवॉक पुल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही गंगा घाट के पैदल मार्गों का सौंदर्यीकरण, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन निकासी व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।

दूसरी परियोजना के तहत हर की पैड़ी के उत्तर क्षेत्र में 66.34 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। इसमें पार्किंग सुविधाओं का विस्तार, सार्वजनिक स्थलों का विकास, आधुनिक सुविधाओं का निर्माण और बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

तीसरी परियोजना के अंतर्गत 58.84 करोड़ रुपये की लागत से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाएगा। सरकार के अनुसार, यहां जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था स्थापित होगी, निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी और पैदल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं तैयार की जाएंगी।

चौथी परियोजना प्रशासनिक मार्ग कॉरिडोर विकास की है, जिस पर 43.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सड़क का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि यातायात संचालन बेहतर हो सके और महाकुंभ व कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक सुगम बन सके।

महाकुंभ 2027 और धार्मिक पर्यटन पर सरकार का फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और राज्य सरकार महाकुंभ-2027 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि शहर में नए घाटों और पुलों का निर्माण, प्रमुख संपर्क मार्गों का चौड़ीकरण तथा यातायात व्यवस्था के आधुनिकीकरण का कार्य भी जारी है।

सरकार के अनुसार, बहादराबाद-सिडकुल से शिवालिक नगर तक सड़क चौड़ीकरण, ज्वालापुर और शिवालिक नगर के बीच रोह नदी पर नए पुल का निर्माण तथा पतंजलि योगपीठ से फेरूपुर तक सड़क सुदृढ़ीकरण जैसी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीपोर्ट, पॉड टैक्सी परियोजना और हर की पैड़ी से चंडी देवी तथा मनसा देवी मंदिरों तक रोपवे परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान अस्थायी व्यवस्थाओं की बजाय स्थायी आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में भी काम शुरू किया है।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार केदारखंड मंदिर माला मिशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोल्ज्यू कॉरिडोर और विवेकानंद कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं पर भी कार्य कर रही है। उनके अनुसार इन पहलों का उद्देश्य धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करना भी है।