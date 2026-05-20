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पूर्व मुख्यमंत्री जनरल खंडूरी को सीएम धामी की भावुक श्रद्धांजलि

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया। छत्तीसगढ़ दौरा बीच में छोड़कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया।

पूर्व मुख्यमंत्री जनरल खंडूरी को सीएम धामी की भावुक श्रद्धांजलि

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे दिन मुख्यमंत्री धामी बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने अंतिम यात्रा से लेकर हरिद्वार में हुए अंतिम संस्कार तक में हिस्सा लिया।

मंगलवार को जनरल बी.सी. खंडूरी के निधन की सूचना मिलने के समय मुख्यमंत्री धामी छत्तीसगढ़ के बस्तर में थे। वह वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के निधन की जानकारी मिली, उन्होंने अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ दिया और तुरंत देहरादून के लिए रवाना हो गए।

देहरादून पहुंचते ही मुख्यमंत्री सीधे बसंत विहार स्थित जनरल खंडूरी के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं।

मुख्यमंत्री धामी ने जनरल खंडूरी के राज्य और सार्वजनिक जीवन में दिए गए योगदान को याद करते हुए तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। साथ ही एक दिन के सार्वजनिक अवकाश का भी निर्देश दिया गया। राज्य सरकार की ओर से यह भी सुनिश्चित किया गया कि उनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान और पुलिस सम्मान के साथ किया जाए।

बुधवार सुबह मुख्यमंत्री एक बार फिर जनरल खंडूरी के आवास पहुंचे। उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनरल खंडूरी की पार्थिव देह को कंधा भी दिया।

इसके बाद अंतिम यात्रा भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी पूरे समय अंतिम यात्रा के साथ रहे और बाद में हरिद्वार पहुंचकर अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए।

पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी भावुक दिखाई दिए। उन्होंने परिवार के सदस्यों, पार्टी नेताओं और समर्थकों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया।

जनरल खंडूरी को उत्तराखंड की राजनीति में एक सादगीपूर्ण, अनुशासित और स्वच्छ छवि वाले नेता के रूप में याद किया जाता है। उनके निधन पर विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

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