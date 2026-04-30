वन विकास निगम के 25 साल पूरे, कुमाऊं में भी खुलेगा कार्यालय: सीएम धामी

सीएम धामी ने वन विकास निगम के विस्तार, डिजिटल पहल और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया, साथ ही कुमाऊं में नया कार्यालय खोलने का ऐलान किया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में भाग लिया और कुमाऊं मंडल में निगम का नया कार्यालय खोलने की घोषणा की।

कुमाऊं में विस्तार की घोषणा मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में धामी ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में कार्यालय खुलने से निगम की पहुंच और कार्यक्षमता बढ़ेगी। उन्होंने वन क्षेत्रों में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बी-बॉक्स लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश भी दिए।

कार्यक्रम के दौरान निगम कर्मचारियों के उन बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए।

‘हिमकाष्ठ’ ऐप का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने “हिमकाष्ठ” मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए कहा कि इसके जरिए लकड़ी की बिक्री और फॉरेस्ट गुड्ज की ऑनलाइन नीलामी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-नीलामी और ऑनलाइन प्रक्रियाओं से इस क्षेत्र में कारोबार करना आसान हुआ है।

इकोनॉमी और इकोलॉजी पर जोर धामी ने कहा कि वन विकास निगम राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि घने जंगल, ग्लेशियर, नदियां और जैव विविधता राज्य की अमूल्य धरोहर हैं, जिनकी रक्षा करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और तकनीक के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है।

वित्तीय उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष निगम ने 167 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में निगम ने 627 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया और नवाचारों पर लगातार काम किया जा रहा है।

पर्यटकों से अपील मुख्यमंत्री ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे जंगल और धार्मिक स्थलों पर गंदगी न फैलाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सके।