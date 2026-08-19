छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में महिला IAS अधिकारियों को कलेक्टर की जिम्मेदारी
18 अगस्त के प्रशासनिक फेरबदल के बाद राज्य के 33 जिलों में से 12 में महिला IAS अधिकारी कलेक्टर के पद पर तैनात हैं
छत्तीसगढ़ में 18 अगस्त को हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद राज्य के 33 जिलों में से 12 जिलों में महिला IAS अधिकारियों को कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। नई नियुक्तियों के साथ सक्ती, कबीरधाम और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में भी महिला अधिकारियों को कलेक्टर बनाया गया है।
18 अगस्त को जारी तबादला सूची के अनुसार, 2016 बैच की IAS अधिकारी जयश्री जैन को सक्ती का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति को कबीरधाम का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
12 जिलों में महिला IAS अधिकारी कलेक्टर
वर्तमान में जिन 12 जिलों में महिला IAS अधिकारी कलेक्टर के पद पर तैनात हैं, उनमें कोंडागांव में नूपुर राशि पन्ना, बेमेतरा में प्रतिष्ठा ममगई, नारायणपुर में नम्रता जैन, बालोद में दिव्या मिश्रा, सूरजपुर में रेना जमील, सक्ती में जयश्री जैन, कबीरधाम में तुलिका प्रजापति, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में तनुजा सलाम, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पद्मिनी भोई साहू, बलरामपुर-रामानुजगंज में चंदन संजय त्रिपाठी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में संतंन देवी जांगड़े और कोरिया में रोक्तिमा यादव शामिल हैं।
इन नियुक्तियों के बाद राज्य के कुल 33 जिलों में से 12 जिलों का जिला प्रशासन महिला IAS अधिकारियों के नेतृत्व में है। यह कुल जिलों का करीब 36 फीसदी है। हालिया फेरबदल में तीन जिलों में महिला अधिकारियों की नई नियुक्तियां हुई हैं, जबकि कुछ अन्य जिलों में पहले से महिला अधिकारी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका
जिला कलेक्टर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी होते हैं। जिले में सरकारी योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी के अलावा कलेक्टर राजस्व प्रशासन, विकास कार्यों की समीक्षा, आपदा प्रबंधन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जैसे कार्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के जिला स्तर पर क्रियान्वयन में भी जिला प्रशासन की भूमिका होती है। इसके अलावा कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में कलेक्टर जिला प्रशासन के स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं।
18 अगस्त का प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय हुआ है जब राज्य सरकार विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्गठन कर रही है। नई पोस्टिंग में अधिकारियों को उनके प्रशासनिक अनुभव और वर्तमान जिम्मेदारियों के आधार पर अलग-अलग जिलों में तैनात किया गया है।
राज्य में महिला अधिकारियों को जिला प्रशासन की जिम्मेदारी दिए जाने से प्रशासनिक स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। हालांकि, किसी अधिकारी की नियुक्ति को उसके प्रशासनिक प्रदर्शन का आकलन मानने के बजाय इसे राज्य सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों के साथ सरकारी तंत्र में महिलाओं की भागीदारी भी नीति और प्रशासन के स्तर पर एक महत्वपूर्ण विषय रही है। 33 जिलों में से 12 जिलों में महिला IAS अधिकारियों की तैनाती इसी प्रशासनिक व्यवस्था का मौजूदा स्वरूप है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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