फरीदकोट में नशा विरोधी अभियान के बीच अपराध में 37 फीसदी गिरावट

जिला पुलिस का कहना है कि कड़ी कार्रवाई, निगरानी तंत्र और जनसहभागिता से अपराध नियंत्रण और स्नैचिंग मामलों में बरामदगी दर में सुधार हुआ है

पंजाब में चल रहे नशा विरोधी अभियान के बीच फरीदकोट जिले में कुल अपराध में 37 फीसदी कमी और स्नैचिंग के मामलों में 97 फीसदी रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। जिला पुलिस ने शनिवार को कहा कि यह सुधार सख्त प्रवर्तन, तकनीक आधारित निगरानी और स्थानीय स्तर पर बढ़े जनसहयोग का परिणाम है।

अधिकारियों के अनुसार, जिले में “युद्ध नशਿਆਂ विरुद्ध” और “ऑपरेशन प्रहार” के तहत कार्रवाई तेज की गई है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का फोकस नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर है।

जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गांव स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए Village Defence Committees, गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं। उनका कहना है कि इससे लोगों की भागीदारी बढ़ी है और स्थानीय स्तर पर सूचनाएं तेजी से पुलिस तक पहुंच रही हैं।

सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रज्ञा जैन ने कहा कि लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है क्योंकि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाती है और सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग आयु वर्ग के लोग इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं और इससे पुलिस को नशा तस्करी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिली है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जनसहभागिता इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। उनका कहना है कि स्थानीय सहयोग से संवेदनशील इलाकों की पहचान, संदिग्ध आवाजाही पर नजर और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव हुई है।

तकनीक का इस्तेमाल भी इस अभियान में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। फरीदकोट के कई अहम स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, धिलवां कलां गांव में एक विस्तृत सीसीटीवी नेटवर्क लिंक रोड्स और आसपास के हाईवे तक फैला हुआ है, जिसकी निगरानी गांव प्रशासन और पुलिस दोनों कर रहे हैं।

स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि सीसीटीवी निगरानी से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में मदद मिली है और कुछ मामलों में समय रहते पुलिस कार्रवाई संभव हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था ने अपराध निरोधक प्रभाव भी बढ़ाया है।

सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी कहा कि हाल के महीनों में लोगों का भरोसा बढ़ा है और पुलिस को मिलने वाला सहयोग मजबूत हुआ है। उनका कहना है कि सख्त कार्रवाई से जिले में नशा तस्करी के नेटवर्क के एक हिस्से पर असर पड़ा है और अधिक लोग अब जानकारी साझा करने के लिए आगे आ रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि जिले की रणनीति केवल प्रवर्तन तक सीमित नहीं है। इसके साथ-साथ जागरूकता अभियानों, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और सामुदायिक पहलों के जरिए नशे के खिलाफ दीर्घकालिक सामाजिक प्रतिरोध तैयार करने का भी प्रयास किया जा रहा है।