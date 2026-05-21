पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत परिवारों को Rs 10 लाख तक का कैशलेस इलाज

पंजाब सरकार ने कहा है कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत राज्य के परिवारों को प्रति वर्ष Rs 10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है। अब तक 1.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना का फायदा मिल चुका है।

पंजाब सरकार ने गुरुवार को कहा कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ राज्य के परिवारों को इलाज के बढ़ते खर्च से राहत देने में मदद कर रही है। योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष Rs 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ अब तक 1.59 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है। योजना का उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक बोझ से राहत देना है।

सरकार ने कहा कि देश में गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाला खर्च कई परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल देता है। कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में निजी अस्पतालों का खर्च विशेष रूप से भारी पड़ता है।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा, “जटिल सर्जरी, हृदय रोग उपचार, डायलिसिस, नवजात शिशु देखभाल और गंभीर बीमारियों के इलाज जैसी सुविधाओं को योजना के तहत शामिल किया गया है, ताकि लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।”

सरकार के मुताबिक योजना के तहत 839 सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। योजना अपडेटेड हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 ढांचे के तहत संचालित हो रही है, जिसमें करीब 2,300 स्वास्थ्य पैकेज शामिल हैं। इसके अलावा 98 विशेष उपचार पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 16 मई तक योजना के तहत 3.11 लाख से अधिक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी थीं और Rs 522 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई।

योजना में सर्जरी, डायलिसिस, कैंसर उपचार, नवजात देखभाल और आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही इलाज से पहले की जांच और इलाज के बाद की देखभाल का खर्च भी कवर किया जाता है।

सरकार ने बताया कि अब तक 44 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिलों में योजना को लेकर अधिक पंजीकरण देखा गया है।