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प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़े भूमि कब्जा मामले में पूर्व पुलिसकर्मी पर आरोप, पीड़िता को धमकाने का भी दावा

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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हरिद्वार-रुड़की में गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि के खिलाफ भूमि कब्जा व धमकी का मामला उजागर हुआ है। पूर्व पुलिसकर्मी शेर सिंह पर विधवा महिला को डराने और अवैध लाभ कमाने का आरोप है। इस प्रकरण में पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई हैं।

प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़े भूमि कब्जा मामले में पूर्व पुलिसकर्मी पर आरोप, पीड़िता को धमकाने का भी दावा
Uttarakhand Police

हरिद्वार-रुड़की के कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से जुड़े कथित भूमि कब्जा और धमकी मामले में पुलिस ने पूर्व पुलिसकर्मी शेर सिंह की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार, शेर सिंह पर एक विधवा महिला और उसके परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए डराने-धमकाने तथा गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है।

इस मामले में शेर सिंह को सितंबर 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में उन्हें नवंबर 2025 में उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

कुख्यात गैंग पर भूमि कब्जाने के आरोप

पुलिस के अनुसार, प्रवीण वाल्मीकि के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, अपहरण और भूमि पर अवैध कब्जे समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान में वह जेल में बंद है।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि प्रवीण वाल्मीकि अपने सहयोगियों के साथ एक आपराधिक गैंग संचालित करता था। इस गैंग में मनीश बॉलर, शेर सिंह और हसन अब्बास जैदी समेत अन्य लोग शामिल थे, जो कथित तौर पर लोगों को डरा-धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे और अवैध धन अर्जित करते थे।

पुलिस के अनुसार, रुड़की की एक विधवा महिला भी इस गैंग की कथित गतिविधियों की शिकार बनी। आरोप है कि महिला के भाई और देवर को पहले गैंग के लोगों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद वह अपने बच्चों के साथ रुड़की छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने चली गई थी।

पीड़िता को मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव का आरोप

जांच में सामने आया कि महिला की अनुपस्थिति के दौरान उसकी जमीन पर कब्जा कर उसे कथित तौर पर फर्जी तरीके से बेच दिया गया। जब महिला को इसकी जानकारी हुई तो उसे और उसके बच्चों को कथित रूप से धमकाया गया।

पुलिस का आरोप है कि उस समय उत्तराखंड पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात शेर सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, उसने कई बार सितारगंज जेल और रुड़की कोर्ट में प्रवीण वाल्मीकि से मुलाकात की और पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया।

पुलिस का यह भी दावा है कि रुड़की कोर्ट में पेशी के दौरान महिला को प्रवीण वाल्मीकि के पास ले जाकर धमकाया गया। आरोप है कि गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर विवादित भूमि की बिक्री से अवैध लाभ भी अर्जित किया गया।

इस मामले में गंगनहर थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शेर सिंह को 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच आगे भी जारी है।

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