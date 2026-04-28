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यूरोप दौरे से पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए खुले नए अवसर: मुख्यमंत्री भगवंत मान

Apr 28, 2026 08:57 pm ISTDakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने नीदरलैंड-फिनलैंड दौरे के बाद कहा कि इस यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। कृषि, उद्योग और नवाचार में वैश्विक साझेदारियों से राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

यूरोप दौरे से पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए खुले नए अवसर: मुख्यमंत्री भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को अपने नीदरलैंड-फिनलैंड दौरे का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि इस यात्रा ने किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत साझेदारियां स्थापित की हैं, जिससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले दिन नीदरलैंड में भारत के राजदूत ने पंजाब के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और 19 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध बागवानी मॉडल केउकेनहॉफ का दौरा किया, जहां रोजाना 40,000 पर्यटक आते हैं। वहां हमने प्रतिनिधियों से बातचीत की।”

उन्होंने कहा, “इस दौरे का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में साझेदारी के अवसरों की पड़ताल करना था। बागवानी के विकास के लिए सहयोग पर चर्चा हुई और पंजाब से गुलाब की निर्यात संभावना का पता लगाया गया।” उन्होंने कहा, “ज़ायका द्वारा किए जा रहे 1,300 करोड़ रुपए के निवेश के अलावा यह समझौता फसल विविधीकरण को बड़ा प्रोत्साहन देने में मुख्य भूमिका निभाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “इस दौरे का उद्देश्य औद्योगिक निवेश और साझेदारी को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और अनुसंधान में आदान-प्रदान को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी के पारस्परिक आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना तथा पंजाब के समग्र विकास के लिए योजना बनाना भी था।”

उन्होंने आगे कहा, “बातचीत के दौरान आधुनिक कृषि तकनीकों और टिकाऊ खेती में संयुक्त परियोजनाओं की संभावना की पड़ताल की गई तथा इस बात पर सहमति बनी कि उच्च मूल्य वाली फसलों और गुणवत्ता युक्त निर्यात उत्पादन के लिए सहयोग किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “20 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने विश्व बागवानी केंद्र का दौरा किया और नीदरलैंड्स इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तथा पंजाबी समुदाय से बातचीत की।” उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि खुले खेत में एक वर्ग मीटर में 6 किलो टमाटर पैदा होते हैं, जबकि पॉलीहाउस में यह उत्पादन 100 किलो तक पहुंच जाता है।

उन्होंने कहा, “प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी निवेश और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए निवेश रोड शो भी किया।” उन्होंने बताया कि मोहाली में अनुसंधान एवं विकास केंद्र और इनोवेशन हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है और राज्य में बागवानी प्रशिक्षण केंद्र की योजना को भी मंजूरी मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “विदेशी कंपनियां राज्य में निवेश और साझेदारी के लिए मजबूत दिलचस्पी दिखा रही हैं, जो प्रौद्योगिकी ट्रांसफर, अनुसंधान और स्टार्ट-अप्स में सहयोग के लिए नए अवसर खोलेगी।”

उन्होंने बताया, “21 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, आल्समीर फ्लावर ऑक्शन का दौरा किया और एलटी फूड्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।” उन्होंने कहा कि एलटी फूड्स ने राजपुरा में निवेश के लिए सहमति दी है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

फिनलैंड दौरे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “22 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल फिनलैंड पहुंचा, जहां पंजाबी समुदाय से बातचीत की गई और शिक्षा, कौशल विकास तथा निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई।” उन्होंने बताया कि इस दौरान फिनलैंड के शिक्षा मॉडल का अध्ययन किया गया और शिक्षक प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक शिक्षा में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने पंजाब को दुनिया भर में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत किया है।” उन्होंने विश्वास जताया कि यह यूरोप दौरा राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा।

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