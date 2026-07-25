ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से ईईसी-2026, विश्वास और एमनेस्टी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं को ईईसी-2026, विश्वास योजना-2026 और एमनेस्टी योजना-2026 का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है। ये योजनाएं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और डिजिटल सेवाओं को साकार करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं से कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी-2026), विश्वास योजना-2026 और एमनेस्टी योजना-2026 का लाभ उठाने के साथ-साथ ईपीएफओ 3.0 और सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (CITES) के तहत उपलब्ध डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना, अनुपालन को सरल बनाना और कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं को तेज, पारदर्शी एवं डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, ग्रेटर नोएडा, श्री वैभव सिंह ने कहा कि नई योजनाएं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इनके माध्यम से पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि के दायरे में लाने, विवादों का समयबद्ध समाधान करने तथा डिजिटल माध्यम से सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

कर्मचारी नामांकन और विवाद समाधान पर विशेष फोकस ईपीएफओ के अनुसार, कर्मचारी नामांकन अभियान (Employees' Enrolment Campaign-EEC-2026) एक विशेष स्वैच्छिक अनुपालन अभियान है। इसके तहत ऐसे पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जा सकेगा, जिन्हें पहले कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश उनका नामांकन नहीं हो पाया। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना तथा श्रमिकों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करना है।

संगठन ने विश्वास योजना-2026 की भी जानकारी दी, जो 29 जून से 28 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना भविष्य निधि अंशदान के विलंबित भुगतान से जुड़े क्षतिपूर्ति (Damages) मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति में राहत का प्रावधान किया गया है तथा लंबित विवादों और मुकदमों के समाधान को प्रोत्साहित किया गया है।

ईपीएफओ ने स्पष्ट किया कि यह योजना वैधानिक भविष्य निधि अंशदान या उस पर देय ब्याज से कोई छूट नहीं देती। राहत केवल अधिसूचित पात्र मामलों में क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधानों तक सीमित रहेगी।

इसी प्रकार एमनेस्टी योजना-2026 भी 29 जून से 28 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। यह योजना विशेष रूप से उन पात्र प्रतिष्ठानों के लिए शुरू की गई है, जो छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यास (Exempted PF Trust) संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विधिवत छूट अधिसूचना उपलब्ध नहीं है या जिनकी अनुपालन स्थिति का नियमितीकरण आवश्यक है। योजना के तहत एकमुश्त नियमितीकरण, सरल आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल माध्यम से आवेदन एवं निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

ईपीएफओ 3.0 के तहत डिजिटल सेवाओं का विस्तार श्री वैभव सिंह ने कहा कि ईपीएफओ 3.0 के माध्यम से सदस्य एवं नियोक्ता सेवाओं को अधिक सरल, तेज और डिजिटल बनाया गया है। CITES प्लेटफॉर्म के जरिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा वितरण को केंद्रीकृत एवं मानकीकृत किया गया है।

उन्होंने बताया कि नौकरी बदलने या बेरोजगारी की स्थिति में सदस्य अपने पीएफ खाते की 75 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं, जबकि 25 प्रतिशत राशि खाते में सुरक्षित रहती है। सदस्य देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में फिजिकल क्लेम जमा कर सकते हैं तथा क्लेम आवेदन के समय पोर्टल पर पात्र निकासी राशि और अन्य आवश्यक विवरण भी देख सकते हैं।

नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 के तहत एडवांस क्लेम प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। 12 माह की सेवा पूरी करने वाले सदस्य पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। बीमारी के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन बार, शिक्षा के लिए सदस्यता अवधि में 10 बार, विवाह के लिए पांच बार, आवास संबंधी जरूरतों के लिए पांच बार तथा विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए एक वित्तीय वर्ष में दो बार एडवांस क्लेम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

श्री सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 6,000 प्रतिष्ठानों के 25,08,235 पात्र सदस्यों के पीएफ खातों का वार्षिक लेखा अद्यतन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ब्याज राशि सदस्यों के खातों में जमा कर दी गई है। सदस्य अब ईपीएफओ सदस्य पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से अपना पीएफ बैलेंस देख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ईपीएफओ 3.0 के तहत ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख से ₹5 लाख कर दी गई है। बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास से जुड़े पात्र एडवांस क्लेम का निस्तारण बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑटो मोड में किया जा रहा है और ऐसे दावों का भुगतान सामान्यतः 72 घंटे के भीतर किया जा रहा है। इसके अलावा अब पीएफ दावों पर अंतिम स्वीकृति की तिथि तक ब्याज दिया जाता है, जिससे सदस्यों को पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलता है।

उन्होंने बताया कि 29 जून 2026 को अधिसूचित और 1 जुलाई 2026 से प्रभावी नई ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं में डिजिटल अनुपालन, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, केंद्रीकृत सेवा वितरण, सरलीकृत एडवांस क्लेम नियम और ऑटो क्लेम सेटलमेंट जैसी व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है।