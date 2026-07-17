छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026, कारोबार शुरू करना होगा आसान

जोखिम आधारित मंजूरी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, MSME इकाइयों को मिलेगा बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुवार को राज्य विधानसभा ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित (रिस्क बेस्ड) और विश्वास आधारित (ट्रस्ट बेस्ड) अनुमति प्रणाली लागू होगी।

राज्य सरकार के अनुसार, इस अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना तथा संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों को कम करना और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करना है।

कम जोखिम वाले कारोबारों को मिलेगी त्वरित मंजूरी नई व्यवस्था के तहत उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनके आकार और गतिविधियों के आधार पर अलग-अलग जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को सरल और त्वरित मंजूरी दी जाएगी, जबकि उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए तकनीकी परीक्षण और निर्धारित प्रक्रियाएं लागू रहेंगी।

सरकार का कहना है कि इससे छोटे कारोबारियों को बड़े उद्योगों जैसी जटिल स्वीकृति प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा और वे आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।

सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑटो अप्रूवल की सुविधा अधिनियम के तहत कम जोखिम वाले उद्यमों को बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों से राहत मिलेगी। ऐसे मामलों में सेल्फ सर्टिफिकेशन या लाइसेंसधारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट अथवा अधिकृत पेशेवरों के प्रमाणन को मान्यता दी जाएगी।

इसके अलावा, हर साल लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता भी समाप्त की जाएगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित विभाग कोई निर्णय नहीं लेता है, तो पात्र मामलों में अनुमति स्वतः स्वीकृत (ऑटो अप्रूवल) मानी जाएगी।

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी परीक्षण और भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।

43 सेवाएं होंगी नई व्यवस्था के दायरे में सरकार के मुताबिक, राज्य के आठ विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली 43 सेवाओं को इस जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली के दायरे में शामिल किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में और सेवाएं भी जोड़ी जा सकेंगी।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति तथा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी।

राज्य सरकार का अनुमान है कि इस सुधार का लाभ 15 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था कारोबार शुरू करने और संचालित करने में लगने वाले समय और लागत को कम करेगी तथा निवेश को प्रोत्साहन देगी।