तीसरे दिन ज़ाहिदा ज़ैदी के नाटक का निर्देशन अहद ख़ान ने किया, संगीत और ध्वनि के इस्तेमाल ने दृश्यों के प्रभाव को गहरा किया

उर्दू अकादमी, दिल्ली के 36वें उर्दू ड्रामा फेस्टिवल के तीसरे दिन मंचित नाटक ‘दूसरा कमरा’ का एक दृश्य।

उर्दू अकादमी, दिल्ली के 36वें उर्दू ड्रामा फेस्टिवल के तीसरे दिन प्रसिद्ध नाटककार ज़ाहिदा ज़ैदी के प्रतीकात्मक और प्रयोगधर्मी नाटक ‘दूसरा कमरा’ का मंचन किया गया। टाइसिया फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस नाटक का निर्देशन अहद ख़ान ने किया। रहस्य, भय और रोमांच से भरी कहानी ने दर्शकों को शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखा।

नाटक की कहानी सूरज और सोनिया नाम के दंपती के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों दो कमरों के मकान में रहते हैं, लेकिन उनके घर का दूसरा कमरा धीरे-धीरे रहस्य और डर का केंद्र बन जाता है। उस कमरे से जुड़ी अजीब घटनाएं और लाशों का दिखाई देना कई सवाल खड़े करते हैं। दर्शकों के सामने यह सवाल बना रहता है कि जो कुछ घट रहा है, वह वास्तव में हो रहा है या फिर पात्रों के मन में पैदा हुए डर और भ्रम का परिणाम है।

मूल नाटक तीन दृश्यों पर आधारित है, लेकिन निर्देशक अहद ख़ान ने अपनी प्रस्तुति में एक अतिरिक्त दृश्य जोड़ा। इस तरह मंच पर कुल चार दृश्य प्रस्तुत किए गए। अतिरिक्त दृश्य में सूरज और सोनिया दूसरे कमरे को लेकर बातचीत करते हैं। इसी दौरान एक रहस्यमय और भयावह व्यक्ति का प्रवेश होता है, जो नाटक की शुरुआत में ही डर और अनिश्चितता का माहौल बना देता है।

कहानी आगे बढ़ने के साथ दूसरे कमरे का रहस्य गहराता जाता है। घटनाओं के पीछे की सच्चाई स्पष्ट नहीं होती और दर्शक लगातार यह समझने की कोशिश करते रहते हैं कि पात्रों के अनुभव वास्तविक हैं या उनकी कल्पना का हिस्सा। नाटक का यही अनसुलझा पक्ष इसकी प्रस्तुति को खास बनाता है।

संगीत और अभिनय ने बढ़ाया नाटक का प्रभाव नाटक में संगीत और ध्वनि का इस्तेमाल भी प्रभावशाली रहा। भयावह दृश्यों के दौरान पृष्ठभूमि संगीत ने तनाव और रहस्य की अनुभूति को गहरा किया। वहीं शांत और सामान्य दृश्यों में संगीत का अंदाज भी उसी के अनुरूप रखा गया। इससे कहानी के अलग-अलग हिस्सों के भाव और माहौल को मंच पर उभारने में मदद मिली।

नाटक का अंत भी रहस्य के साथ होता है। अंतिम दृश्यों में उम्मीद, भय और भविष्य को लेकर अनिश्चितता एक साथ सामने आती है। कहानी किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय दर्शकों के लिए कई सवाल छोड़ जाती है। यही वजह रही कि प्रस्तुति समाप्त होने के बाद भी दर्शक घटनाओं के अर्थ और उनके पीछे छिपी सच्चाई के बारे में सोचते रहे।

नाटक में सूरज की भूमिका सुमित सिंह ने निभाई, जबकि सोनिया के किरदार में ऋचा राय नजर आईं। सरिता चतुर्वेदी ने शबनम की भूमिका निभाई। गुरिंदर सिंह रहस्यमय अजनबी के किरदार में दिखाई दिए, जबकि अमान अहमद ने राम प्रसाद और विरोध कुमार की भूमिकाएं निभाईं। सभी कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मुख्य भूमिकाओं में सुमित सिंह और ऋचा राय तथा सहायक भूमिका में सरिता चतुर्वेदी के अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया।

निर्देशक अहद ख़ान की कल्पनाशील प्रस्तुति और मूल नाटक में जोड़े गए अतिरिक्त दृश्य ने कहानी के रहस्यमय वातावरण को और गहरा किया। कलाकारों के अभिनय के साथ संगीत और ध्वनि के संयोजन ने भी दर्शकों पर प्रभाव छोड़ा।

उर्दू अकादमी की साहित्यिक गतिविधियों पर भी चर्चा कार्यक्रम का संचालन रेशमा फारूक़ी ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में उर्दू अकादमी की सालभर चलने वाली साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए अकादमी की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

उर्दू अकादमी का 36वां ड्रामा फेस्टिवल उर्दू रंगमंच और नाट्य प्रस्तुतियों को मंच उपलब्ध कराने का अवसर है। फेस्टिवल के तीसरे दिन ‘दूसरा कमरा’ की प्रस्तुति में प्रतीकात्मक कहानी, प्रयोगधर्मी निर्देशन और कलाकारों के अभिनय का मेल देखने को मिला।

नाटक के समापन पर उर्दू अकादमी के वरिष्ठ कर्मियों मोहम्मद हारून और उज़ैर हसन क़ुद्दूसी ने निर्देशक अहद ख़ान को पौधा भेंट कर उनकी कलात्मक कोशिशों की सराहना की। इस अवसर पर मौजूद दर्शकों ने भी निर्देशक और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की।