देहरादून में दून बुक फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन, नौ दिन तक चलेंगे साहित्यिक सत्र

केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित महोत्सव में पुस्तक परिचर्चा, लेखक संवाद, बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम और क्षेत्रीय भाषा पुस्तकों का विमोचन शामिल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून में दून बुक फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित इस नौ दिवसीय महोत्सव में विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉल लगाए गए हैं। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने इन स्टॉलों का अवलोकन किया और गढ़वाली तथा कुमाऊंनी भाषाओं की पुस्तकों का विमोचन भी किया।

राज्य सरकार के अनुसार, इस महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से साहित्यकार, कलाकार, प्रकाशक और पाठक शामिल हो रहे हैं। आयोजन के दौरान पुस्तक चर्चा, संवाद सत्र, परिचर्चाएं और “लेखक से मिलिए” जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बच्चों के लिए एक अलग “चिल्ड्रेन पवेलियन” भी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य कम उम्र के पाठकों में पढ़ने की रुचि को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन साहित्य, संस्कृति और कला से जुड़े विमर्श को व्यापक मंच देते हैं और ज्ञान तथा विचारों के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेले और साहित्यिक उत्सव केवल पुस्तकों की प्रदर्शनी भर नहीं होते, बल्कि वे पाठकों, लेखकों और प्रकाशकों के बीच संवाद का माध्यम भी बनते हैं।

धामी ने उत्तराखंड की साहित्यिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य लंबे समय से ज्ञान, संस्कृति और सृजन से जुड़ी गतिविधियों का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं और सम्मान कार्यक्रमों के माध्यम से काम कर रही है। उन्होंने “उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान”, “साहित्य भूषण” और अन्य पुरस्कारों के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए दी जा रही सहायता का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साहित्य ग्रामों की स्थापना की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य लेखकों और साहित्यकारों को रचनात्मक माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि साहित्यिक गतिविधियों को संस्थागत आधार मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पहलें राज्य में साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं।

कार्यक्रम में गढ़वाली और कुमाऊंनी पुस्तकों का विमोचन क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय साहित्य पर दिए जा रहे जोर को भी रेखांकित करता है। उत्तराखंड में समय-समय पर स्थानीय भाषाओं के संरक्षण, प्रकाशन और प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा है, और ऐसे आयोजनों को उसी दिशा में एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पुस्तकों के महत्व पर भी बात की और कहा कि पुस्तकें ज्ञान का स्थायी स्रोत हैं, जो पीढ़ियों तक समाज को दिशा देने का काम करती हैं। उन्होंने लोगों से विभिन्न अवसरों पर उपहार के रूप में पुस्तकों और पौधों को प्रोत्साहित करने की अपील की। उनका कहना था कि इससे ज्ञान और पर्यावरण, दोनों के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है।