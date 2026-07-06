उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट चिकित्सकों को मिला HTDS मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड

लखनऊ में आयोजित HTDS मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में उत्कृष्ट चिकित्सकों को उनकी अनमोल सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। यह आयोजन चिकित्सा जगत में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। शामिल गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इसे और अधिक विशेष बना दिया।

HT Digital Streams द्वारा आयोजित HTDS मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन 27 जून 2026 को राजधानी लखनऊ में किया गया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित उत्कृष्ट चिकित्सकों को चिकित्सा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

यह आयोजन चिकित्सा जगत में उत्कृष्टता, सेवा भावना और नवाचार को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों, अस्पताल प्रशासकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा चिकित्सा क्षेत्र की अनेक प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक रहे। उन्होंने चयनित चिकित्सकों को सम्मानित करते हुए समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान की सराहना की और कहा कि चिकित्सकों की निस्वार्थ सेवा समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।

इस अवसर पर चिकित्सा सेवा, अनुसंधान, नवाचार तथा मरीजों की बेहतर देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टरों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया।

HT Digital Streams द्वारा आयोजित यह सम्मान समारोह स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों के प्रति समाज की कृतज्ञता व्यक्त करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की एक सार्थक पहल के रूप में सराहा गया।

इन्हें मिला सम्मान: * डॉ० आशीष राम, द सिने अलाए

* श्री कमाण्ड सुमित घोष, सरस्वती डेन्टल

* डॉ० अम्बुकेश्वर, मैक्स हेल्थकेयर

* डॉ० जितेंद्र राव, प्रोफेसर प्रोस्थोडेंटिक केजीएमयू

* डॉ० आशीष झा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी आरएमएलयू

* डॉ० गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर आकाश CIMS सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मथुरा

*डॉ० गौतम लोकदर्शी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्योप्लास्टी, केजीएमयू

* डॉ० पियूष प्रताप सिंह, वी-2 यूरोलॉजी हॉस्पिटल

* डॉ० आर०के० ठुकराल, ओमनीकेयर हेल्थ हाऊस

* डॉ० सौरभ टंडन, कंसलटेंट फिजीशियन इन्टरनल मेडिसिन

* प्रोफसर डॉ० शिव सागर गुप्ता, श्रेयांस क्लीनिक

* डॉ० मुकेश महाराज, ट्यूलिप आईकेयर

* वैध राधेश्याम सारस्वत, एचआर हॉस्पिटल स्पाईन न्यूरो थेरेपी चिकित्सा एवं रिसर्च सेंटर- अलीगढ़

* डॉ० राजीव सिंह, गोल्ड मेडिलिस्ट होम्योपैथी, रायबरेली

* श्री दिनेश महाजन, एरिया हेड , यूपी एचडीएफसी बैंक

* डॉ० आंचल गर्ग , डायरेक्टर कलर आईवीएफ

* डॉ० आशीष श्रीवास्तव, आर्थो एंड न्यूरो पेन क्लीनिक

* डॉ० प्रज्ञा बाजपेयी (गाइनो), पं० केपी त्रिपाठी मेमोरियल हॉस्पिटल, अमेठी

* डॉ० कमलेश्वर सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडेंटिक केजीएमयू

* डॉ० लुबना कमाल, नैनो होम्योपैथी

* डॉ० रजत माथुर, प्रेसिडेंट सरस्वती डेंटल हॉस्पिटल

* डॉ० सब्य साची सरकार, सरकार डायग्नोस्टिक

* डॉ० वैभव सक्सेना, वेलसन मेडिसिटी

* डॉ० विक्रान्त, डायरेक्टर ओस्टियोश्योर

* श्री विवेक बदलानी, साड़ी महल

* डॉ० आलोक कुमार श्रीवास्तव, ज्योति स्किन एंड हेयर केयर सेंटर, सीतापुर

* डॉ० अभिषेक अग्रवाल, एचओडी स्पोर्ट्स मेडिसिन केजीएमयू

* डॉ० अम्बर माथुर डायरेक्टर , अम्बा ईएनटी सेंटर

* डॉ० अविनाश कुमार सिंह , एसोसिएट डायरेक्टर मेदांता

* डॉ० भंवर नागपाल , वेलसन मेडिसिटी

* डॉ० ओमप्रकाश , वर्मा वाचक आयुर्वेद

* डॉ० संजय मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी केजीएमयू

* डॉ० अमरजोत सिंह, सर्जन आरएमएलयू

* श्री मनोज रॉय, वाइस प्रेसिटेंड एचडीएफसी बैंक

* डॉ० विष्णु अनुराग, ऑर्थोपेडिक सर्जन टॉलस क्लीनिक

* डॉ० आनन्द पाण्डेय, जनरल सर्जन एस-2 मल्टीस्पेशयलिटी हॉस्पिटल, गोण्डा

* डॉ० पुनीत गोयल, ऐनेथियोलॉजी एसजीपीजी आईएमएस

* रायन सिंह, ग्लोबस हॉस्पिटल, कानपुर

* वैभव गर्ग, कृष्णा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कानपुर

* डॉ. कुमुद सिंह, राही मेडिकल सेन्टर प्रा.लि., कानपुर

* प्रतीक शुक्ला, डिवाइन मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, कानपुर

* डॉ. देवेन्द्र सिंह, श्री जयराम हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, कानपुर

* डॉ. रूचि सिंह, रुचि फिजियो थेरेपी सेंटर, कानपुर

* अजय कुमार मिश्रा, लाइफ केयर मेडिकल एण्ड सर्जिकल एप्लाइंसेस, कानपुर

* डॉ. प्रतिमा अवस्थी, कानपुर

* डॉ. विवेक मिश्रा, राजा नर्सिंग होम, कानपुर

* डॉ. उत्कर्ष त्रिवेदी, उत्कर्ष हॉस्पिटल, कानपुर

* डॉ. देवेश तिवारी, एमडी, एएम, राजकुमारी मेमोरियल क्लीनिक, कानपुर

* डॉ. अजय सिंह पाल, मां दुर्गा हॉस्पिटल, कानपुर

* डॉ. अभिषेक अवस्थी, आस्था डेन्टल क्लीनिक एण्ड इम्प्लान्ट सेन्टर, कानपुर

एक्सीलेंस अवार्ड के सम्मानित प्रायोजक: यूपीसीडा - उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA, बीबीडी ग्रुप, मोरस टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, पीओसीटी सर्विसेज (POCT Services), कम्प्लीट मेडिकल सॉल्यूश, एमएमओआरएस रियल एस्टेट, ओइकोश्रीम, ट्यूलिप आईवियर, लाला काशी नाथ सेठ ज्वेलर्स (प्रा.) लि., सिनेएली, वेलसन मेडिसिटी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बावर्ची ऑयल, साड़ी महल, आरएस इंस्टीट्यूट, एस्पायर स्टडीज, एमसीए क्लासेस कानपुर