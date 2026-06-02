दिल्ली और जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और थुरिंगिया के मंत्री-राष्ट्रपति मारियो फोइट के बीच स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और डिजिटल गवर्नेंस समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के मंत्री-राष्ट्रपति मारियो फोइट और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक के दौरान स्मार्ट शहरी विकास, सतत बुनियादी ढांचा, डिजिटल गवर्नेंस, नवाचार, कौशल विकास और प्रतिभा गतिशीलता जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

इसके अलावा परिवहन, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय तकनीकों, शिक्षा और कार्यबल विकास से जुड़े मुद्दों पर भी सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आधुनिक, टिकाऊ और तकनीक आधारित विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से ज्ञान, तकनीक और अनुभवों का आदान-प्रदान शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बैठक में दोनों पक्षों ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त पहल और ज्ञान साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जर्मनी के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दिल्ली भी नवाचार, सतत विकास और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।