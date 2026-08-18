डिजिटल अरेस्ट: जानिए देशभर में चर्चा में आई इस ठगी के जाल को

‘डिजिटल अरेस्ट’ शब्द अब काफी प्रचलित हो चुका है, लेकिन इसके पीछे होने वाली ठगी को लेकर अभी भी स्पष्ट जानकारी का अभाव है। जानिए किस तरह ठग लोगों के डर का फायदा उठाते हैं, क्यों पीड़ित कई घंटों तक इस जाल में फँसे रहते हैं और कैसे समय रहते इस ठगी को रोका जा सकता है।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बढ़ रही साइबर ठगी ने देशभर में चिंता बढ़ा दी है। जानिए कैसे काम करता है यह ठगी का जाल और इससे कैसे बचें।

कुछ समय पहले तक अधिकांश लोगों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ शब्द कभी नहीं सुना था। आज, यह रोज़मर्रा की बातचीत, परिवार के WhatsApp ग्रुप और समाचारों की सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। यह शब्द किसी आधिकारिक प्रक्रिया जैसा प्रतीत होता है, जो संभवतः इसके प्रभावी होने का एक कारण है।

हालाँकि, वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। भारत में डिजिटल अरेस्ट नामक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। गृह मंत्रालय (MHA) कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी पुलिस एजेंसी, जाँच प्राधिकरण या नियामक, वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार नहीं करता है और न ही जाँच के एक हिस्से के तौर पर नागरिकों से धनराशि हस्तांतरित करने के लिए कहता है।

कई बार जारी की गई चेतावनियों के बावजूद, ठग आपराधिक जाँच से जुड़े डर का फायदा उठा रहे हैं। वे न तो मोबाइल फोन हैक कर रहे हैं और न ही सीधे बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। इसके बजाय, वे लोगों को अपनी बचत राशि स्वेच्छा से उनके हवाले करने के लिए राजी कर रहे हैं।

साइबर कॉप, जो कि बन्धन बैंक की CSR पहल है और जिसे हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा प्रस्तुत और एडेंट द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, एक ऐसी जागरूकता पहल है जो इस प्रकार की ठगी से बचाव हेतु सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दे रही है।

ठगी की शुरुआत पैसे की माँग करने से काफी पहले हो जाती है डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी ठगी इसलिए भी सफल हो रही है क्योंकि इसकी यह सीधे पैसे की माँग से शुरू नहीं होती। बल्कि, इसकी शुरुआत एक कहानी से होती है।

किसी व्यक्ति को पुलिस, कस्टम्स, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ED) या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर फोन किया जाता है। कॉल करने वाला संदिग्ध वित्तीय लेन-देन, कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड, किसी आपराधिक मामले से जुड़े आधार नंबर या पीड़ित के नाम पर बुक किए गए ऐसे पार्सल का उल्लेख कर सकता है, जिसमें ड्रग्स, फर्जी पासपोर्ट या प्रतिबंधित सामान जैसी अवैध वस्तुएँ पाए जाने का दावा किया जाता है। इसके बाद पीड़ित की बात ऐसे लोगों से कराई जाती है, जो खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बताते हैं और वे पीड़ित के डर को बढ़ाकर उसपर पर तत्काल कार्रवाई करने का दबाव बनाते हैं।

इस चरण में उद्देश्य पैसे ठगना नहीं होता है। यहाँ पीड़ित को बस यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह एक बहुत बड़े संकट में है। पीड़ित के इस बात पर विश्वास कर लेने पर, साइबर ठग को बैंक खाते की जानकारी से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज हासिल हो जाती है और वह है पीड़ित का पूरा ध्यान।

अधिकार का दिखावा ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है इस बात का विश्वास होने पर कि वे किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, अधिकांश लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, और इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से साइबर अपराधी अच्छी तरह परिचित होते हैं।

वे अक्सर फर्जी केस नंबर, जाली पहचान पत्र, मनगढ़ंत कानूनी नोटिस और आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पीड़ित के सामने उस ठग की एक ऐसी छवि बनाई जा सके जिससे यह प्रतीत हो की उसे मामले की पूरी जानकारी और मामले से संबंधित संपूर्ण अधिकार हैं। कई बार पीड़ितों को वीडियो कॉल पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ स्क्रीन पर दिखाई देने वाला व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन या सरकारी कार्यालय के अंदर बैठा हुआ नज़र आता है। कुछ पीड़ितों को वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने, कैमरा चालू रखने और कमरे से बाहर न निकलने के निर्देश भी दिए जाते हैं। साइबर ठग इन तरीकों के ज़रिए पीड़ित के मन में सरकारी हिरासत में होने का झूठा एहसास पैदा करते हैं, उसे दोस्तों और परिवार से अलग-थलग करते हैं, और किए जा रहे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने से रोकते हैं।

गृह मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है कि संगठित साइबर अपराधी गिरोह वर्दी, नकली कार्यालयों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्वयं को असली साबित करने के लिए कर रहे हैं। यह पूरा माहौल जितना अधिक विश्वसनीय लगता है, लोग उतने ही कम सवाल करते हैं।

तो, पीड़ित फोन क्यों नहीं काट देते? अक्सर लोगों को लगता है कि वे ऐसी ठगी को तुरंत पहचान लेंगे। लेकिन असल में, बातचीत के आगे बढ़ने के साथ ही डर तर्क पर हावी होने लगता है, और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है।

ठग अक्सर ज़ोर देते हैं कि यह मामला गोपनीय है। पीड़ितों को कॉल न काटने, परिवार के सदस्यों से संपर्क न करने और बैंक को इसकी जानकारी न देने के निर्देश दिए जा सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से कथित तौर पर चल रही जाँच प्रभावित हो सकती है।

इस तरह कई घंटे बीत सकते हैं।

इस लगातार बातचीत का एक खास मकसद होता है। इससे पीड़ित के पास स्तिथि से अलग हटकर सोचने, किसी से सलाह लेने या दी गई जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। हर बीतते मिनट के साथ डर तार्किक बुद्धि पर हावी होता जाता है।

धन हस्तांतरण को समाधान के रूप में पेश किया जाता है आम धारणा के विपरीत, पीड़ितों से आमतौर पर ‘जुर्माना’ भरने के लिए नहीं कहा जाता है। बल्कि धनराशि स्थानांतरण को जाँच से जुड़ी किसी आवश्यक प्रक्रिया के रूप में दिखाया जाता है।

कुछ लोगों से कहा जाता है कि सत्यापन के लिए उनकी धनराशि को एक ‘सुरक्षित खाते’ में स्थानांतरित करना आवश्यक है। कुछ लोगों को बताया जाता है कि इस मामले में उन्हें क्लीन चिट देने के लिए उनके बैंक खाते में उपलब्ध राशि का ऑडिट किया जाना जरूरी है। कुछ पीड़ितों को यह भरोसा भी दिलाया जाता है कि जाँच पूरी होने के बाद उन्हें धनराशि वापस कर दी जाएगी।

इसमें जान-बूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो संदिग्ध लगने के बजाय प्रशासनिक या आधिकारिक प्रतीत हो। धनराशि की बात होने से पहले तक कई पीड़ित घंटों यह साबित करने में लगा चुके होते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वे अत्यधिक मानसिक दबाव में होते हैं और लगातार ठगों के निर्देशों का पालन कर रहे होते हैं।

ठगी गई धनराशि वापस पाना इतना कठिन क्यों होता है? एक बार धनराशि स्थानांतरित हो जाने के बाद वह आमतौर पर एक ही खाते में नहीं रहती। जाँच एजेंसियों ने म्यूल खातों की बढ़ती भूमिका पर ज़ोर दिया है, जहाँ ऐसे खातों के माध्यम से ठगी की रकम को तेजी से कई बैंक खातों में घुमाया जाता है और इसके बाद उसे निकाला या आगे किसी अन्य खाते में डाल दिया जाता है। संगठित साइबर ठगी में इन खातों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने अपनी सस्पेक्ट रजिस्ट्री के माध्यम से 27.37 लाख से अधिक लेयर-1 म्यूल खातों से संबंधित जानकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझा की है। इसके माध्यम से इस व्यवस्था में शामिल संस्थानों को 9,518 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के संदिग्ध धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने में सहायता मिली है।

धनराशि के तेजी से अलग-अलग खातों में स्थानांतरित होने के कारण उसका पता लगाना और अधिक कठिन हो जाता है और इससे वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास कार्रवाई करने के लिए बहुत कम समय रह जाता है। लेन-देन की इस गति के कारण ही संबंधित एजेंसियाँ तुरंत साइबर ठगी की सूचना देने की सलाह देती हैं, बजाय इसके की शिकायत दर्ज कराने के लिए के लिए अगले दिन तक रुका जाए।

सरकार की कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशभर में कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने नागरिकों को इस प्रकार की ठगी के बारे में जागरूक करने के लिए टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी देने वाली विभिन्न भाषाओं में कॉलर ट्यून भी शामिल हैं।

ये आँकड़े दर्शाते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी ठगी के मामले अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले छिटपुट अपराधों तक सीमित नहीं है। अक्सर इनके पीछे संगठित नेटवर्क काम करते हैं, जो संचार के कई माध्यम और अलग-अलग डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करते हैं।

साइबर कॉप, बंधन बैंक की CSR पहल, जो हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा प्रस्तुत और एडेंट द्वारा क्रियान्वित है, नागरिकों को आम साइबर ठगी को पहचानने, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को समझने और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की स्थिति में उचित कदम उठाने में मदद करके इन राष्ट्रीय जागरूकता प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य कर रही है। शैक्षणिक सामग्री और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य लोगों और समुदायों में साइबर खतरों से निपटने की बेहतर क्षमता विकसित करना है।

वास्तविक जाँच और साइबर ठगी के बीच अंतर कैसे पहचानें? असली जाँच के दौरान क्या नहीं होता, इसकी जानकारी होना साइबर ठगी की पहचान करने के सरल तरीकों में से एक हो सकता है।

● सरकारी एजेंसियाँ नागरिकों को घंटों तक लंबे वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए नहीं कहतीं।

● वे किसी व्यक्ति से उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए धनराशि स्थानांतरित करने को नहीं कहतीं।

● किसी व्यक्ति द्वारा सवाल पूछे जाने मात्र पर वे गिरफ्तारी की धमकी नहीं देतीं।

● वे नागरिकों को जाँच की जानकारी अपने परिवार से छिपाने का निर्देश नहीं देतीं।

गृह मंत्रालय ने लगातार नागरिकों से अपील की है कि ऐसी संदिग्ध कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट करें और कॉल करने वाले से बातचीत जारी रखने के बजाय घटना की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।

डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी साइबर ठगी के कुछ सामान्य संकेत ● बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के तत्काल गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देना।

● सत्यापन, जाँच या खाते की पुष्टि के नाम पर धनराशि स्थानांतरित करने के लिए कहना।

● मामले की जानकारी परिवार के सदस्यों, मित्रों या सहकर्मियों से साझा न करने का निर्देश देना।

● लंबे समय तक वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए दबाव डालना।

● दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने का अवसर दिए बिना तुरंत कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाना।

सत्यापन में लगाए गए कुछ मिनट लंबे समय के पछतावे से बचा सकते हैं डिजिटल अरेस्ट ठगी के तरीके बदलते रहेंगे। सरकारी एजेंसियों के नाम बदल सकते हैं। कहानियाँ अधिक विश्वसनीय बनाई जा सकती हैं। नई तकनीकों की मदद से साइबर अपराधी अधिक प्रामाणिक दिख सकते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य एक ही रहता है : इतना डर पैदा करना कि लोग दी जा रही जानकारी पर सवाल करना बंद कर दें। इसलिए इस प्रकार की ठगी किस तरह काम करती है, इसे समझना इसके शिकार होने से बचने के प्रभावी तरीकों में से एक है।

अपनी पहचान, वित्तीय गतिविधियों या कथित आपराधिक मामले से जुड़े किसी अप्रत्याशित आरोप का सामना होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें। इसके बाद कॉल करने वाले द्वारा दिए गए संपर्क विवरण का इस्तेमाल करने के बजाय संबंधित संस्था की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन के माध्यम से स्वतंत्र रूप से दावे की पुष्टि करें।

यदि आपको संदेह होता है कि आपके साथ ठगी हो सकती है, तो तुरंत कार्रवाई करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के माध्यम घटना की सूचना दें और तत्काल अपने बैंक को सूचित करें, ताकि संदिग्ध लेन-देन को रोका या संबंधित खाते को फ्रीज किया जा सके। जिन खातों के प्रभावित होने की आशंका हो, उनके पासवर्ड बदलें और जहाँ संभव हो, अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएँ सक्रिय करें। स्क्रीनशॉट, मैसेज, लेन-देन का विवरण और फोन नंबर जैसे साक्ष्य भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ये जाँच के दौरान उपयोगी हो सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार, आपको स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करानी पड़ सकती है।

साइबर कॉप, बंधन बैंक की CSR पहल, जिसे हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा प्रस्तुत और एडेंट द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जैसी जागरूकता पहलों का आधार एक साधारण-सा विचार है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है—जब भी कोई स्थिति तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव पैदा करे, तो अक्सर कुछ देर रुकना, तथ्यों की पुष्टि करना और स्थिति के वास्तविक होने की पुष्टि के बाद ही आगे बढ़ना सबसे सुरक्षित कदम होता है।

कई बार किसी जटिल स्थिति से बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका यही होता है कि कुछ समय रुककर कदम उठाया जाए।