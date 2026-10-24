धामी ने युवाओं से रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया

धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

देहरादून के बिधौली स्थित यूपीईएस के 24वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से मेहनत, विनम्रता और लगातार सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। गुरुवार को आयोजित समारोह में छह विद्यार्थियों को सिल्वर प्लेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष विश्वविद्यालय के कुल 4,795 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जा रही हैं। इनमें नियमित पाठ्यक्रमों के 3,806 और यूपीईएस ऑनलाइन के 989 विद्यार्थी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपाधि हासिल करने के बाद विद्यार्थियों के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और लगन से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नौकरी पाने तक सीमित न रहने और स्वरोजगार तथा उद्यमिता के जरिए दूसरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की अपील की।

तकनीक और रोजगार पर जोर धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। दून विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ने के उद्देश्य से सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज बनाया गया है। देहरादून में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साइंस सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जागरूक और प्रतिभाशाली युवा समाज तथा देश के भविष्य का आधार हैं। धामी के मुताबिक, राज्य में पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के तहत पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए लागू नकल विरोधी कानून का भी उल्लेख किया।

नशामुक्ति में जनभागीदारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने देहरादून में ओएनजीसी के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ग्राउंड में ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित ड्रग फ्री उत्तराखंड वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने प्रतिभागियों को नशामुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है।